بی خطر بودن استفاده از ابزار الکترونیک در هنگام پرواز

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مطالعه جدید که توسط نشریه یو اس ای تودی انجام گرفته نشان می دهد بسیاری از مسافران هواپیماها در هنگام پرواز از قوانین تبعیت نکرده و ابزارهای الکترونیک خود را خاموش نمی کنند با این همه این ابزارها در پرواز هواپیما اختلالی ایجاد نمی کنند.

"ارنستو مارتینز" هفت سال سابقه خلبانی دارد و معتقد است هیچ ابزاری به اندازه یک آی-پد نمی تواند پرواز را آسانتر سازد. زیرا تمامی اطلاعات از پیش بر روی آی-پد بارگذاری شده اند و برای استفاده از آنها نیازی به اتصال به شبکه تلفن همراه یا وای-فای نیست، این به آن معنی است که هیچ سیگنال تلفن همراهی ارسال نخواهد شد.

وی تنها کسی نیست که در هنگام پرواز از آی-پد استفاده می کند، زیرا تمامی خلبانان خطوط هوایی آمریکا و خطوط هوایی "یونایتد" در کابین خلبانی از آی-پد استفاده می کنند و همین موضوع این سوال را به وجود می آورد که چرا مسافران نباید از ابزارهای الکترونیک خود در هنگام پرواز استفاده کنند؟

بر اساس گزارش فاکس نیوز، با این همه بازبینی صدها سند و مدرک درباره استفاده از ابزارهای الکترونیک در حین پرواز نشان می دهد با وجود امواج الکترومغناطیسی که توسط این ابزارها ایجاد می شوند، این امواج به اندازه ای قدرتمند نیستند که بتوانند در سیستمهای کابین خلبان تاثیر مخرب گذاشته و پرواز را مختل سازند.