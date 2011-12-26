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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

مشا زمینی اعلام کرد:

گازرسانی فرودگاه بین المللی ساری پایان یافت

گازرسانی فرودگاه بین المللی ساری پایان یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای مازندران گفت با پایان پروژه گاز رسانی فرودگاه بین المللی ساری، این فرودگاه از نعمت گاز طبیعی برخوردار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی مشازمینی اظهار داشت: پایان این پروژه یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه در برداشته و سه کیلومتر لوله کشی شبکه داخلی در فرودگاه ساری انجام که سه ماه به زمان برده شده است.

وی افزود: ظرفیت ایستگاه گاز این فرودگاه هزار متر مکعب بر ساعت بوده که ترمینالها، موتورخانه ها، منازل سازمانی و دیگر بخش های فرودگاه را تحت پوشش خود قرار داده است.

مدیرکل فرودگاههای مازندران از مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران به واسطه همیاری در راستای تسریع و تسهیل این پروژه قدردانی کرد.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.
 

کد مطلب 1493483

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