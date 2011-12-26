  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

شاهمرادی در گفتگو با مهر:

فراخوان جذب مشاور برای امکان سنجی ایجاد شهرک تخصص فناوری کرمانشاه اجرایی شد

فراخوان جذب مشاور برای امکان سنجی ایجاد شهرک تخصص فناوری کرمانشاه اجرایی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شرکتهای صنعتی استان کرمانشاه گفت: فراخوان انتخاب مشاور برای مطالعه و اجرای تصفیه خانه های شهرک های صنعتی کرمانشاه اجرایی شد.

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح و مطالعه و امکان سنجی توسعه خوشه پلی اتیلن (پایین دستی) کرمانشاه در سفر مقام معظم رهبری به استان توسط این شرکت مطرح و به تصویب رسید.

مدیرعامل شرکت شرکتهای صنعتی استان کرمانشاه با اشاره به مصوبه های در حال اجرای سفر رهبر انقلاب، تصریح کرد: فراخوان مشاور برای مطالعه و امکان سنجی ایجاد شهرک تخصص فناوری کرمانشاه فراخوان و انتخاب مشاور برای مطالعه و اجرای تصفیه خانه های شهرک های صنعتی بیستون، سنقر و کنگاور از جمله دیگر مصوبه های مذکور است که به مرحله اجرا در آمده اند.

شاهمرادی در پایان افزود: شرکت شهرکهای صنعتی استان با تلاش و جدیت در حال پیگیری و به اجرا درآوردن مصوبات سفر مبارک مقام معظم رهبری به کرمانشاه در حوزه شهرکهای صنعتی است.

کد مطلب 1493486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها