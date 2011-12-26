فراخوان جذب مشاور برای امکان سنجی ایجاد شهرک تخصص فناوری کرمانشاه اجرایی شد

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح و مطالعه و امکان سنجی توسعه خوشه پلی اتیلن (پایین دستی) کرمانشاه در سفر مقام معظم رهبری به استان توسط این شرکت مطرح و به تصویب رسید.

مدیرعامل شرکت شرکتهای صنعتی استان کرمانشاه با اشاره به مصوبه های در حال اجرای سفر رهبر انقلاب، تصریح کرد: فراخوان مشاور برای مطالعه و امکان سنجی ایجاد شهرک تخصص فناوری کرمانشاه فراخوان و انتخاب مشاور برای مطالعه و اجرای تصفیه خانه های شهرک های صنعتی بیستون، سنقر و کنگاور از جمله دیگر مصوبه های مذکور است که به مرحله اجرا در آمده اند.

شاهمرادی در پایان افزود: شرکت شهرکهای صنعتی استان با تلاش و جدیت در حال پیگیری و به اجرا درآوردن مصوبات سفر مبارک مقام معظم رهبری به کرمانشاه در حوزه شهرکهای صنعتی است.