  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۶ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۶

مهر خبر می‌دهد:

جزئیات فروش معادن تهران/ برگزاری مزایده برای فروش معدن متروکه

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اخذ مجوز فروش اموال و دارایی‌های خود، اکنون تصمیم گرفته است تا معادن متروکه و فاقد بهره‌برداری خود در استان تهران را به مزایده بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اخذ مجوز فروش 2500 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود برای پرداخت بدهی‌ها و معوقات، این بار به سراغ فروش معادن متروکه و پروانه بهره‌برداری از معادن در تهران رفته است و درگام اول قرار است که ده محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشاف را از طریق مزایده به فروش رساند. همچنین یک معدن متروکه نیز برای فروش به مزایده گذاشته خواهد شد.

در واقع، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مسئول شده تا تعدادی از معادن فاقد بهره‌بردار، متروکه، محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف مشمول ماده 15 و درخواست‌های اکتشافی مشمول ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن را از طریق برگزاری مزایده عمومی بر اساس آئین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوطه به فروش رساند.

 نام معدن متروکه
نام معدن محدوده جغرافیایی مساحت نوع ماده معدنی
لاله‌زار جنوب بخش جابان(جاده فیروزکوه) و نزدیکی روستای گرمابسرد 1.2 گچ

در عین حال، مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش در گفتگو با مهر، خبر از فروش بخشی از اموال و دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود، ضمن اینکه قرار بر این بود که این وزارتخانه، با فروش اموال و دارایی‌های خود، بخشی از معوقات جوایز صادراتی خود را به فروش برساند.

البته در روزهای گذشته گویا دولت با اختصاص 200 میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی موافقت کرده است، در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت آنقدر معوقه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد که شاید باید منابع بیشتری را از اموال و دارایی‌های مازاد خود به فروش رساند تا بتواند بخشی از این بدهی‌ها را جبران کند.

 مشخصات محدوده‌های اکتشافی برای مزایده
 نوع ماده معدنی شماره پروانه اکتشاف  موقعیت جغرافیایی  کد کامپیوتری  نیاز به اکتشاف مدت اکتشاف  هزینه‌های عملیات اکتشاف  توضیحات  
 سنگ تزئینی و نما 26226  دماوند، 20 کیلومتری جنوب گیلاوند غرب گیلان  1242164   دارد  یکساله بر اساس نظر کارشناسی  صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. 
 سنگ تزئینی و نما 81799  فیروزکوه، سه راهی ارجمند، اندریه  1242838    دارد یکساله  بر اساس نظر کارشناسی   صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. 
 سیلیس  31245  فیروزکوه، جاده سمنان، گورسفید  1242093   دارد یکساله  بر اساس نظر کارشناسی  صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است.  
 سنگ تزئینی و نما 25569  فیروزکوه، سه راهی ارجمند، شمال اندریه  1243947   دارد یکساله  بر اساس نظر کارشناسی  صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است.  
 باریت 79448  ملارد، شرق روستای محمود آباد  1242920   دارد  یکساله   بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است.  
 واریزه کوهی 100606  فیروزکوه، جنوبغرب شهر فیروزکوه 1243006  دارد  یکساله   بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است.  
 سنگ تزئینی و نما 38448  فیروزکوه، ارجمند، اندریه، زرمان  1242662  دارد  یکساله    بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است.  
 سنگ تزئینی و نما 44799  ملارد، اخترآباد، روستای اسدآباد  1243778   دارد یکساله  بر اساس نظر کارشناسی  صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است.  
 سیلیس م ع/7451   فیروزکوه، بعد از سه راه امین‌آباد  1241827  دارد  یکساله  بر اساس نظر کارشناسی  صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است.  
 سنگ تزئینی و نما 52653  فیروزکوه، جاده سمنان، شمال روستای ترود  1242130  ندارد  یکساله  بر اساس نظر کارشناسی   صدور مجوز اکتشاف منوط به اخذ مجوز از ارگانهای ذیربط است

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تا معادن فاقد بهره‌برداری خود در استان تهران را نیز از طریق مزایده به بخش‌خصوصی واگذار کند. اما اینکه آیا این معادن که شرط و شروطی هم در ضمن شرایط فروش آنها در نظر گرفته شده است، خریدارانی خواهد داشت، نکته‌ای است که به طور قطع بعد از برگزاری مزایده‌ها و مشخص‌شدن نتایج آن، روشن خواهد شد.

لیست معادن مزایده‌ای فاقد بهره‌بردار
نام معدن نوع ماده معدنی موقعیت جغرافیایی حدود مساحت(کیلومتر مربع) میزان ذخیره باقیمانده(تن)
جنوبشرقی جهان‌آباد سولفات سدیم 25 کیلومتری جنوبشرق تهران 3.6 32000
عسگرآباد سولفات سدیم 31.5 کیلومتری جنوبشرق ورامین 12.25 87500
کریم‌آباد آقاجان سولفات سدیم 71 کیلومتری جنوبشرق تهران 4.96 23600  
قرمز بهار لاشه 25 کیلومتری جنوبشرق دماوند 0.35 240000
اوچونک لاشه 25 کیلومتری جنوبشرق گیلاوند 2.4 1600000
پرسوا سیدآباد لاشه 101 کیلومتری شرق تهران 2.07 1500000
عباس آباد لاشه 55 کیلومتری شرق تهران 0.54 617900
مخلوط کوهی 7426872
کاجان مخلوط کوهی 45 کیلومتری شرق تهران 2.04 3000000
کاظم‌آباد سلستین 15 کیلومتری جنوب شرقی ورامین 1 94500 با عیار 90 درصد
سرانزای فیروزکوه مرمریت 25 کیلومتری جنوب شرقی فیروزکوه 0.5 800000 مرمریت درجه2
هنزک خاک صنعتی 15 کیلومتری شمال شرق تهران 1.5 174000
گلخندان بنتونیت 40 کیلومتری شرق تهران 2.2 170109تن بنتونیت درجه2
گویج بنتونیت 105 کیلومتری شرق تهران 0.4 149900تن بنتونیت درجه2
کد مطلب 1493487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها