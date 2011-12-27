جزئیات فروش معادن تهران/ برگزاری مزایده برای فروش معدن متروکه

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اخذ مجوز فروش 2500 میلیارد تومان از اموال و داراییهای خود برای پرداخت بدهیها و معوقات، این بار به سراغ فروش معادن متروکه و پروانه بهرهبرداری از معادن در تهران رفته است و درگام اول قرار است که ده محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشاف را از طریق مزایده به فروش رساند. همچنین یک معدن متروکه نیز برای فروش به مزایده گذاشته خواهد شد.
در واقع، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مسئول شده تا تعدادی از معادن فاقد بهرهبردار، متروکه، محدودههای دارای پروانه اکتشاف مشمول ماده 15 و درخواستهای اکتشافی مشمول ماده 15 آئیننامه اجرایی قانون معادن را از طریق برگزاری مزایده عمومی بر اساس آئیننامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوطه به فروش رساند.
|نام معدن
|محدوده جغرافیایی
|مساحت
|نوع ماده معدنی
|لالهزار
|جنوب بخش جابان(جاده فیروزکوه) و نزدیکی روستای گرمابسرد
|1.2
|گچ
در عین حال، مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش در گفتگو با مهر، خبر از فروش بخشی از اموال و داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود، ضمن اینکه قرار بر این بود که این وزارتخانه، با فروش اموال و داراییهای خود، بخشی از معوقات جوایز صادراتی خود را به فروش برساند.
البته در روزهای گذشته گویا دولت با اختصاص 200 میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی موافقت کرده است، در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت آنقدر معوقه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد که شاید باید منابع بیشتری را از اموال و داراییهای مازاد خود به فروش رساند تا بتواند بخشی از این بدهیها را جبران کند.
|نوع ماده معدنی
|شماره پروانه اکتشاف
|موقعیت جغرافیایی
|کد کامپیوتری
|نیاز به اکتشاف
|مدت اکتشاف
|هزینههای عملیات اکتشاف
|توضیحات
|سنگ تزئینی و نما
|26226
|دماوند، 20 کیلومتری جنوب گیلاوند غرب گیلان
|1242164
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|سنگ تزئینی و نما
|81799
|فیروزکوه، سه راهی ارجمند، اندریه
|1242838
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|سیلیس
|31245
|فیروزکوه، جاده سمنان، گورسفید
|1242093
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|سنگ تزئینی و نما
|25569
|فیروزکوه، سه راهی ارجمند، شمال اندریه
|1243947
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|باریت
|79448
|ملارد، شرق روستای محمود آباد
|1242920
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|واریزه کوهی
|100606
|فیروزکوه، جنوبغرب شهر فیروزکوه
|1243006
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|سنگ تزئینی و نما
|38448
|فیروزکوه، ارجمند، اندریه، زرمان
|1242662
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|سنگ تزئینی و نما
|44799
|ملارد، اخترآباد، روستای اسدآباد
|1243778
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|سیلیس
|م ع/7451
|فیروزکوه، بعد از سه راه امینآباد
|1241827
|دارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط است.
|سنگ تزئینی و نما
|52653
|فیروزکوه، جاده سمنان، شمال روستای ترود
|1242130
|ندارد
|یکساله
|بر اساس نظر کارشناسی
|صدور مجوز اکتشاف منوط به اخذ مجوز از ارگانهای ذیربط است
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تا معادن فاقد بهرهبرداری خود در استان تهران را نیز از طریق مزایده به بخشخصوصی واگذار کند. اما اینکه آیا این معادن که شرط و شروطی هم در ضمن شرایط فروش آنها در نظر گرفته شده است، خریدارانی خواهد داشت، نکتهای است که به طور قطع بعد از برگزاری مزایدهها و مشخصشدن نتایج آن، روشن خواهد شد.
|نام معدن
|نوع ماده معدنی
|موقعیت جغرافیایی
|حدود مساحت(کیلومتر مربع)
|میزان ذخیره باقیمانده(تن)
|جنوبشرقی جهانآباد
|سولفات سدیم
|25 کیلومتری جنوبشرق تهران
|3.6
|32000
|عسگرآباد
|سولفات سدیم
|31.5 کیلومتری جنوبشرق ورامین
|12.25
|87500
|کریمآباد آقاجان
|سولفات سدیم
|71 کیلومتری جنوبشرق تهران
|4.96
|23600
|قرمز بهار
|لاشه
|25 کیلومتری جنوبشرق دماوند
|0.35
|240000
|اوچونک
|لاشه
|25 کیلومتری جنوبشرق گیلاوند
|2.4
|1600000
|پرسوا سیدآباد
|لاشه
|101 کیلومتری شرق تهران
|2.07
|1500000
|عباس آباد
|لاشه
|55 کیلومتری شرق تهران
|0.54
|617900
|مخلوط کوهی
|7426872
|کاجان
|مخلوط کوهی
|45 کیلومتری شرق تهران
|2.04
|3000000
|کاظمآباد
|سلستین
|15 کیلومتری جنوب شرقی ورامین
|1
|94500
|با عیار 90 درصد
|سرانزای فیروزکوه
|مرمریت
|25 کیلومتری جنوب شرقی فیروزکوه
|0.5
|800000 مرمریت درجه2
|هنزک
|خاک صنعتی
|15 کیلومتری شمال شرق تهران
|1.5
|174000
|گلخندان
|بنتونیت
|40 کیلومتری شرق تهران
|2.2
|170109تن بنتونیت درجه2
|گویج
|بنتونیت
|105 کیلومتری شرق تهران
|0.4
|149900تن بنتونیت درجه2
نظر شما