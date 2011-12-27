جزئیات فروش معادن تهران/ برگزاری مزایده برای فروش معدن متروکه

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اخذ مجوز فروش 2500 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود برای پرداخت بدهی‌ها و معوقات، این بار به سراغ فروش معادن متروکه و پروانه بهره‌برداری از معادن در تهران رفته است و درگام اول قرار است که ده محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشاف را از طریق مزایده به فروش رساند. همچنین یک معدن متروکه نیز برای فروش به مزایده گذاشته خواهد شد.

در واقع، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مسئول شده تا تعدادی از معادن فاقد بهره‌بردار، متروکه، محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف مشمول ماده 15 و درخواست‌های اکتشافی مشمول ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن را از طریق برگزاری مزایده عمومی بر اساس آئین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوطه به فروش رساند.

نام معدن متروکه نام معدن محدوده جغرافیایی مساحت نوع ماده معدنی لاله‌زار جنوب بخش جابان(جاده فیروزکوه) و نزدیکی روستای گرمابسرد 1.2 گچ

در عین حال، مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش در گفتگو با مهر، خبر از فروش بخشی از اموال و دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود، ضمن اینکه قرار بر این بود که این وزارتخانه، با فروش اموال و دارایی‌های خود، بخشی از معوقات جوایز صادراتی خود را به فروش برساند.

البته در روزهای گذشته گویا دولت با اختصاص 200 میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی موافقت کرده است، در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت آنقدر معوقه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد که شاید باید منابع بیشتری را از اموال و دارایی‌های مازاد خود به فروش رساند تا بتواند بخشی از این بدهی‌ها را جبران کند.

مشخصات محدوده‌های اکتشافی برای مزایده نوع ماده معدنی شماره پروانه اکتشاف موقعیت جغرافیایی کد کامپیوتری نیاز به اکتشاف مدت اکتشاف هزینه‌های عملیات اکتشاف توضیحات سنگ تزئینی و نما 26226 دماوند، 20 کیلومتری جنوب گیلاوند غرب گیلان 1242164 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. سنگ تزئینی و نما 81799 فیروزکوه، سه راهی ارجمند، اندریه 1242838 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. سیلیس 31245 فیروزکوه، جاده سمنان، گورسفید 1242093 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. سنگ تزئینی و نما 25569 فیروزکوه، سه راهی ارجمند، شمال اندریه 1243947 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. باریت 79448 ملارد، شرق روستای محمود آباد 1242920 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. واریزه کوهی 100606 فیروزکوه، جنوبغرب شهر فیروزکوه 1243006 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. سنگ تزئینی و نما 38448 فیروزکوه، ارجمند، اندریه، زرمان 1242662 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. سنگ تزئینی و نما 44799 ملارد، اخترآباد، روستای اسدآباد 1243778 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. سیلیس م ع/7451 فیروزکوه، بعد از سه راه امین‌آباد 1241827 دارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به کسب مجوز از ارگان‌های ذیربط است. سنگ تزئینی و نما 52653 فیروزکوه، جاده سمنان، شمال روستای ترود 1242130 ندارد یکساله بر اساس نظر کارشناسی صدور مجوز اکتشاف منوط به اخذ مجوز از ارگانهای ذیربط است

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تا معادن فاقد بهره‌برداری خود در استان تهران را نیز از طریق مزایده به بخش‌خصوصی واگذار کند. اما اینکه آیا این معادن که شرط و شروطی هم در ضمن شرایط فروش آنها در نظر گرفته شده است، خریدارانی خواهد داشت، نکته‌ای است که به طور قطع بعد از برگزاری مزایده‌ها و مشخص‌شدن نتایج آن، روشن خواهد شد.