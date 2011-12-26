اماکن روستایی اردبیل دارای کد پستی می شوند

سیاوش سکاکی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح صدور کدپستی برای اماکن مسکونی، تجاری و دولتی در مناطق مختلف استان نیز آغاز شده و شهر هیر به عنوان پایلوت استانی انتخاب شده است.

سکاکی با بیان اینکه دانستن کدپستی برای تمام اماکن دولتی و خصوصی الزامی است، افزود: همان طور که هر فرد نیاز به کدملی دارد کدپستی شناسنانه هر مکانی است و باید در عرض دو سال آینده تمامی اماکن استان کدپستی داشته باشد.

مدیر کل پست استان اردبیل عنوان کرد: این طرح در روستاهای استان با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران اجرا می شود.

این مسئول همچنین از عرضه خدمات پستی در بیش از 320 دفتر ICT روستایی و 100 دفتر شهری خبر داد و عنوان کرد: تا پایان سالجاری تعداد دفاتر ICT روستائی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

وی ایجاد و راه اندازی 179 خطوط مبادله روستائی با هدف مبادله توزیع مرسولات روستاییان و راه اندازی سایت خدمات الکترونیکی و هوشمند کردن صندوقهای پستی سطح معابر را از دیگر اقدامات پست استان در روستاها و شهرهای کوچک استان عنوان کرد.

سکاکی افزود: در سالجاری بیش از 242 هزار و 691 رکورد و پلاک کدپستی 10 رقمی در برخی از شهرستانهای استان نصب و یا بهنگام سازی شده است.

به گفته این مسئول کدگذاری واحدهای شهرک های جدیدالاحداث شهرهای مختلف استان نیز آغاز شده است و در صورت همکاری بهتر مسئولان شهرداریها این کار با سرعت بیشتری انجام می گیرد.