رقم قرارداد مصطفی دنیزلی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مصطفی دنیزلی مسئولیت تیم پرسپولیس را پذیرفت، نخستین پرسشی که در ذهن متبادر شد، این بود که رقم قرارداد مصطفی دنیزلی چقدر بود؟ دنیزلی برای حضور در پرسپولیس چقدر گرفت؟

در شرایطی که محمد رویانیان و قائم مقامش در باشگاه پرسپولیس از بیان میزان رقم قرارداد دنیزلی خودداری کردند، این مربی ترکیه‌ای در نخستین نشست خبری خود که عصر شنبه در هتل آزادی برگزار شد، اظهار داشت: "تنها این را می‌توانم بگویم که مبلغ دریافتی‌ام از پرسپولیس با مبلغ قراردادم با شبکه تلویزیونی ترکیه از نظر رقم تفاوتی ندارد"!

برای یافتن میزان رقم قرارداد مصطفی دنیزلی با برنامه لیگ تی وی فقط کافی است به سایت www.ofansif.com مراجعه کنید و در صفحه http://www.ofansif.com/basin-yayin/spor-haberleri/trtden-christoph-daum-bombasi/74520.aspx نام مصطفی دنیزلی را جستجو کنید، در این سایت رقم قرارداد مصطفی دنیزلی برای یک فصل همکاری با برنامه لیگ تی وی و کارشناسی این برنامه مبلغ 500 هزار دلار بوده است.

با یک حساب و کتاب معمولی مشخص می‌شود که مربی ترکیه‌ای پرسپولیس تا پیش از حضور در این تیم برای هفته‌ای یک یا نهایت دو شب کارشناسی در یک برنامه تلویزیونی طی یک فصل فوتبالی 500 هزار دلار دریافتی داشته است.

مصطفی دنیزلی پس از آنکه تیم بشیکتاش را به عنوان قهرمانی لیگ ترکیه رساند برای تمدید قرارداد با این تیم در فصل 10 - 2009 قراردادی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار یورو دریافت کرده و این درحالی است که در آن فصل لوییز آراگونس برای هدایت تیم فنرباغچه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار یورو دریافتی داشته است.

اگر بخواهیم به این رقم که برگرفته از روزنامه حریت است، استناد کنیم، آخرین رقم قرارداد فوتبالی مصطفی دنیزلی در ترکیه چهار برابر رقمی بوده که از برنامه لیگ تی وی دریافت کرده است.

دنیزلی که بارها تاکید کرده برای حضور مجدد در ایران مسائل مالی در اولویت او نبوده است، هنوز مشخص نیست برای عقد قرارداد با پرسپولیس کف قراردادش در ترکیه را منظور کرده یا سقف آن را.