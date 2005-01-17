به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه كميسيون تلفيق بودجه 84 مجلس ، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره اظهاراتي كه درباره اعطاي امتيازات فراتر از پروتكل الحاقي با اروپا بيان شده و واكنش مجلس در اين زمينه گفت: من تصور ميكنم مقصود اين سخنان آن بوده كه هر اقدامي كه لازم باشد در راه اعتمادسازي براي مجامع جهاني نسبت به اين كه ايران قصد استفاده غير صلح آميز از فناوري هستهاي ندارد، انجام ميدهيم.
وي تاكيد كرد: اگر مقصود مذاكره كنندگان فراتر از اختيارات قانوني باشد، قطعاً بايد به تصويب مجلس و با اجازه دولت باشد.
حداد عادل در ادامه در پاسخ به سوالي درباره ويژگيهاي بودجه سال 84 گفت: اولين ويژگي بودجه آن است كه با تصويب طرح تثبيت بعضي از قيمتها حال و هواي ديگري بر بودجه حاكم شد و برخلاف سالهاي گذشته كه فرض افزايش قيمتها در هر سال در نظر گرفته ميشد، امسال بودجه با فرض تثبيت قيمتها بسته شده است.
رييس مجلس ملي كردن بودجه، رعايت منافع و مصالح ملي و پرهيز از منطقه گرايي و اولويت دادن به طرحهاي نيمه تمام عمراني را يكي ديگراز ويژگيهاي مهم بودجه سال 84 توصيف كرد وگفت : فرهنگ صرفهجويي در بودجه بايد تقويت شود و از ريخت و پاش در دستگاهها جلوگيري گردد .
حداد عادل در پاسخ به سئوالي درباره زمان پايان برررسي لايحه بودجه 84 گفت: با عزم و ارادهاي كه در نماينده مجلس هفتم سراغ دارم بودجه در موعد مقرر به تصويب برسد.
رئيس مجلس در پاسخ به سوالي مبني برسفر تعدادي از نمايندگان به حج با اشاره به اينكه حدود30 نفر از نمايندگان مجلس هم اكنون به سفر حج مشرف شدهاند گفت :ما قبل از موعد حج پرسش نامهاي را براي كسب آمار بين نمايندگان توزيع كرديم واز اين سي نفرحدود 11 نفر به حج واجب رفته بودند و عدهاي هم در كاروانها مسئوليت داشتند و با توجه به فرصت باقيمانده امكان جانشيني براي آنها وجود نداشت، از اين نظر ما نيز نسبت به سفر آنان سختگيري نكرديم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره سفر حج مديران دستگاههاي دولتي نيز گفت: مديران دستگاههاي اجرايي كشور بايد به صورت مشخص به ارباب رجوع خود توجه كنند.
حداد عادل از پاسخگويي به سئوالي دراره اجماع جريان اصولگرا بر يك كانديداي واحد در رياست جمهوري خودداري كرد و گفت : ترجيح ميدهم بيشتر به مسائل سنگينتري كه در مجلس به عهده بنده است، بپردازم و فكر ميكنم تاثير اين وظيفه در انتخابات آينده و وضع كشور بيشتر باشد تا دخالت در امور ديگر ولذابهتر است در اين باره از دوستان اصولگراي من سؤال كنيد.
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