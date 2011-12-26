ساعت کار پرستاران در بسیاری از بیمارستانها کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فاطمه حق دوست اسکویی افزود: نحوه اجرای قانون ارتقای بهره وری همواره در حال پایش و مانیتورینگ است و راهکارهای کوتاه مدت برای رفع مشکلات موجود بر سر راه اجرای قانون داریم.

وی گفت: بر اساس آخرین گزارش دریافتی در اجلاس مدیران پرستاری سراسر کشور هم اکنون در 100درصد دانشگاههای علوم پزشکی آموزشهای لازم برای توجیه قانون ارتقای بهره وری ارائه شده است، در 90 درصد دانشگاهها اطلاعیه ها نصب و 90 درصد پرسنل نیز مشمول این قانون می شوند.

حق دوست اسکویی ادامه داد: همه دانشگاههای علوم پزشکی آمادگی خود را برای اجرای قانون اعلام کرده اند و در بسیاری از آنها قانون اجرا نیز شده است.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری افزود: پس از برگزاری آزمون برای جذب 23 هزار کادر پرستاری مراحل گزینش سپری شد و تاکنون از 32 دانشگاه بازخوردهای لازم را در خصوص تعداد نیروی طرحی و قراردادی جذب شده و نیز نیروی جایگزین برای اجرای قانون را دریافت کرده ایم.

حق دوست اسکویی گفت: بر اساس اطلاعات موجود نیروی مناسبی در سیستم درمانی کشور جذب شده اند و در این راستا شماری از نیروهای طرحی و قراردادی تبدیل وضعیت شدند.

وی با بیان اینکه دانشگاهها می توانند کمبود اعتبارات را از میزان در آمد اختصاصی شان جبران کنند، افزود: با توجه اینکه استاندارد رسمی برای نیروی انسانی به صورت بخش به بخش بیمارستان وجود ندارد از این رو نمی توان میزان کمبود نیروی انسانی را دقیقاٌ محاسبه و اعلام کرد.