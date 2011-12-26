دستگیری سه اخاذ مأمورنما در ورامین/ 15 فقره سرقت با ارزش 750 میلیون ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس فتحی گفت: مأموران انتظامی شرق تهران در اقدامی پلیسی سه متهم را که در پوشش مأمور نیروی انتظامی از شهروندان ورامینی اخاذی می کردند، دستگیر کردند.

وی افزود: درپی مراجعه و شکایت تعدادی از شهروندان ورامین مبنی بر اینکه افرادی مبلس به لباس نیروی انتظامی با معرفی خود به عنوان مأمور پلیس مبارزه با موادمخدر، اطلاعات یا آگاهی و با در دست داشتن تجهیزات پلیسی اقدام به بازرسی منزل و سرقت طلاجات و پول نقد کرده اند، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: مأموران با انجام کار وسیع اطلاعاتی متوجه شدند، سارقان هربار حوالی ظهر با یک دستگاه خودرو تندرو، سرقتها را انجام داده که در این رابطه مشخصات ظاهری مجرمان جمع آوری و چهره فرضی آنان ترسیم شد.

اجرای "طرح مهار" اخاذان را در دام پلیس انداخت

وی افزود: پلیس با بهره گیری از شیوه های پلیسی و تجارب خود "طرح مهار" را در سطح حوزه استحفاظی به اجرا درآورد که در نهایت یک دستگاه خودرو پژو بدون پلاک با سه سرنشین در میدان بسیج شناسایی که مأموران بلافاصله دستور توقف خودرو را صادر کرده که سرنشینان خودرو بدون توجه به اخطار پلیس از محل متواری شدند.

فتحی بیان داشت: مأموران در یک عملیات تعقیب و گریز موفق شدند خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، دو عدد کپسول هوابرش کوچک، یک عدد میله برای باز کردن درب خودرو، یک عدد باتوم فنری، یک عدد اسپری اشک آور کشف و سه سارق مأمور نما دستگیر شدند.

15 فقره سرقت با ارزش 750 میلیون ریال

وی با اشاره به انتقال متهمان به پلیس آگاهی شرق استان تهران اضافه کرد: تحقیقات ویژه مأموران این متهمان که سابقه دار نیز هستند آغاز و سارقان در بازجوییهای اولیه منکر هرگونه جرمی شده و سعی در کتمان حقیقت داشتند اما با ارائه شواهد و قرائن و مواجه حضوری با مالباختگان لب به اعتراف گشوده و به 15 فقره سرقت تحت عنوان مأمور به ارزش تقریبی 750 میلیون ریال اقرار کردند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق تهران در پایان با بیان این مطلب که برخی افراد سودجو و فرصت طلب در پوشش مأمور به مردم مراجعه و به بهانه های مختلف اقدام به اخاذی و یا سرقت از آنها می کنند به شهروندان، یادآور شد: در صورتی که فرد یا افرادی به هر دلیلی به آنها مراجعه و خود را مأمور معرفی و قصد بازرسی از منزل، محل کسب و یا خودرو آنها را دارند حتما از آنها کارت شناسایی درخواست کنند.

وی گفت: متهمان پس از تحقیقات با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.