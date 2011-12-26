نحوه استفاده از تسهیلات برای رزمندگان و جهادگران بسیجی در کنکور

سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب سال 77 مجلس شورای اسلامی آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 30/6/1359 لغایت 31/6/1367 حداقل 6 ماه پیوسته و یا 9 ماه ناپیوسته علاوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته‌اند می‌توانند با تأیید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) از مزایای قانون مذکور استفاده کنند.

وی یادآور شد: آن دسته از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 91 شرکت کرده و واجد شرایط هستند می توانند از تاریخ 25 دی تا 10 بهمن ماه 90 با مراجعه به واحدهای تابعه و تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان برای آزمون مربوط اقدام کنند.

طباطبایی اضافه کرد: آن دسته از داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 شرکت کرده و واجد شرایط هستند می توانند از تاریخ 5 تا 19 دی ماه 90 با مراجعه به واحدهای تابعه و تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان برای آزمون مربوط اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: فهرست اسامی افراد واجد شرایط پس از تأیید از طرف ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.