آمار استفاده از تلفنهای هوشمند برای عکاسی و فیلمبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات NPD Group بر روی 3 هزار و 300 کاربر اینترنت بالای 13 سال نشان می دهد که تهیه عکس و فیلم در آمریکا با استفاده از تلفنهای همراه هوشمند نسبت به سال گذشته 44 درصد رشد داشته است.

به طوریکه امروز 27 درصد از عکسها و فیلمهایی که شهروندان این کشور می گیرند با استفاده از تلفنهای همراه هوشمند تهیه می شوند.

سرویس عکس فلیکر یاهو نیز در این خصوص به ارقام مشابهی رسیده است به طوریکه ترافیک سایت موبایل این سرویس برای ارسال عکس دو برابر شده است.

در راستای این افزایش تمایل، فروش دوربینهای عکاسی 17 درصد و به ویژه فروش دوربینهای جیبی 13 درصد افت داشته اند.