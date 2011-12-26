250 هزارتن کالا از گمرک قزوین به خارج صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علیدوستی اظهارداشت: در هشت ماهه امسال 250 هزار تن کالا به ارزش 227 میلیون دلار به مقصد عراق، ترکیه،عسلویه، افغانستان، ترکمنستان، هلند و پاکستان صادر شده است.

وی افزود: اقلام صادراتی بطور عمده شامل موادشوینده، آهن آلات و فولاد، کاشی وسرامیک، مصنوعات مسی، کابل، مفتول مسی، شیشه وآیینه، کمپرسورگازی، سایر لوازم و اشیاء برقی، سنگ و کنستانتره مولیبدن و سایر محصولات شیمیایی است که از نظر وزنی 23 درصد کاهش و از نظر ارزش 49 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل گمرک استان قزوین تصریح کرد: صادرات کالا از استان قزوین در 61 نوع کالا به 55 کشور جهان مقصد ارسال شده است.

این مسئول یادآورشد: در مدت یاد شده 118 هزارتن کالای وارداتی از این گمرک به ارزش 656 میلیون دلار ترخیص شده است.

این مسئول گفت: کالاهای ترخیص شده بطورعمده شامل کشنده تریلر و قطعات،کمپرسور، خودروسواری، اجزاء و قطعات کولر، لوله شیشه ای جهت ساخت پوکه آمپول، کامیون، دستگاه تنظیم خودکارهیدرو لیکیو پنوماتیکی است که ازکشورهای هلند، آلمان، ژاپن، ترکیه، سنگاپور، چین، ایتالیا، فرانسه وارد گمرک شده اند.

وی افزود: کالاهای وارد شده از نظر وزن 49 درصد و از نظر ارزش 63 افزایش داشته و با یک هزار و 16 تنوع از 54 کشورجهان وارد شده است.

علیدوستی درآمد عمومی این گمرک در این مدت را 13 میلیلارد و 550 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: درآمدهای این دوره نسبت به سال قبل 158 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک استان تعداد پرونده های تشکیل شده در گمرک را 201 فقره به ارزش 69 میلیارد و 567 میلیون ریال و جریمه تعیینی آن را 602 میلیارد 934 میلیون ریال اعلام کرد.

وی بیان کرد: در این مدت 385 بسته امانات پستی به ارزش 207 میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و همچنین 1001 بسته پستی از سایر کشورها به ارزش 390 میلیون ریال پس از ارزیابی، ترخیص شده است.

علیدوستی ترانزیت چهار هزار تن مواد سوختی از مبداء عراق توسط 199 کامیون به مخازن تحت پوشش این گمرک را از دیگر فعالیتهای انجام شده دانست که بعد از بارگیری از مرز میلک به خارج حمل شده است.