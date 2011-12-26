انفجارهای متعدد در بغداد/ 38 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بازار پرازدحام الشورجه در مرکز بغداد صبح امروز هدف انفجار یک خودروی بمبگذاری شده قرار گرفت.

بر اثر این انفجار 5 نفر کشته و 9 تن دیگر از جمله چند نیروی پلیس زخمی شدند. نیروهای امنیتی عراق در پی این انفجار راه های منتهی به محل حادثه را مسدود کردند.

در حال حاضر آماری از تلفات انسانی و مادی این انفجار در دست نیست. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که تلفات انفجار خودروی بمبگذاری شده امروز در نزدیکی وزارت کشورعراق به 7 کشته و 27 زخمی افزایش یافت.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی و امنیتی عراق این انفجار انتحاری بوده و شماری از زخمی ها نیروی پلیس هستند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش داد افراد مسلح در ساعات پایانی شب گذشته "عبدالوهاب مجید" یکی از نیروهای شورای های بیداری را در منطقه "الصینیه" در شرق تکریت ربودند که جسد وی در نهایت در منطقه "محکول" در غرب تکریت شناسایی شد.

عدم تشکیل کامل دولت عراق و اختلاف گروه های سیاسی این کشور، ناامنی و تشدید اقدامات تروریستی از جمله انفجار در مقابل پارلمان این کشور که با هدف ترور نخست وزیر عراق صورت گرفت از جمله چالش های فعلی این کشور به شمار می رود.