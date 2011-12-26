حجامت؛ روش درمانی موثر/ احیا طب سنتی آنتی بیوتیک ها را فراری می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجامت در ایران مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده و در حال حاضر یکی از ارکان طب سنتی و اسلامی‌ است.

مردم بهارشان را با حجامت آغاز می‌کردند

حجامت در بین مردم ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به صورت معمول سالی دو بار، به ویژه قبل از عید به صورت سنتی انجام می‌شد و از آن به عنوان عید خون نام می‌بردند و مردم بهارشان را با حجامت آغاز می‌کردند .

از نظر طب سنتی، حجامت روش دفع کننده سموم در بدن است و با انجام حجامت سموم از بدن خارج می شود و بعد از انجام حجامت و حین درمان از داروهای گیاهی نیز استفاده می شود.

روش درمانی حجامت عام بدین ترتیب است که یک لیوان استریل در بین دواستخوان کتف مریض قرار داده می شود و به وسیله سوپاپ خروجی لیوان، مکش موجب بی حس و سر شدن محل حجامت می شود.

لیوان را برداشته و خراش هایی را به وسیله تیغ به ظرافت روی پوست می کشند و مجددا لیوان را قرار داده و مکش ایجاد می شود.

سه بار این کار تکرار شده و مقداری خون می گیرند و مقدار خون گرفته شده هم به اختیار پزشک نیست و خود بافت بدن هر مقدار که لازم باشد خون می دهد و پزشکانی که حجامت را انجام می دهند دخالتی در اندازه خون خارج شده از بدن ندارند و این خون به وسیله فشار مکش خارج می شود.

حجامت سابقه‌ای هفت هزار ساله دارد

بر اساس اسناد تاریخی حجامت سابقه‌ای هفت هزار ساله دارد و از 10 سال پیش نیز شعبه‌ای از مؤسسه تحقیقات حجامت ایران در همدان فعال شده است.

همچنین یک هزار سال پیش بوعلی‌سینا در کتاب قانون خود به صورت علمی و کامل در مورد حجامت و جایگاه‌های حجامت در بدن صحبت کرده و هم‌اکنون نیز محققان اروپایی از مطالبی که بوعلی‌سینا هزار سال پیش نوشته استفاده می‌کنند .

براساس شنیده ها در گذشته حجامت به صورت محلی در همدان انجام نمی شد و فقط در روستا‌های دور‌افتاده و با شیوه‌های قدیمی و با استفاده از شاخ گاو اجرا می‌شد که گاه غیر‌بهداشتی و غیر‌استریل بود در حالی که حجامتی که از سال 72 به بعد آغاز شد از وسایل جدیدی بهره می‌برد .

بیش از 30 مطب حجامت در همدان وجود دارد

در حال حاضر بیش از 30 مطب حجامت در همدان وجود دارد و مردم با دیدن انجام بهداشتی حجامت دیگر به سراغ موارد غیر‌بهداشتی نمی‌روند.

در همین خصوص یکی از پزشکان فعال در این زمینه با تأکید بر اینکه حجامت جنبه پیشگیرانه و درمانی دارد، گفت: چنانچه حجامت به صورت مرتب و سالانه انجام شود موجب پیشگیری از بیماری‌ها است و در درمان بسیاری از بیماری‌ها از ‌جمله میگرن، جوش‌های صورت، چربی خون، آلرژی، آسم، خارش بدن و بیماری‌های مرتب با خون شامل واریس، سیاتیک و بیماری‌های متعدد موثر است .

حجامت در پیشگیری از سرماخوردگی های مکرر نقش دارد

عباس عبادی ادامه داد: یکی از اثرات منحصر به فرد و قوی حجامت، پیشگیری از سرماخوردگی های مکرر و انواع آلرژی است.

عبادی با اشاره به اینکه ائمه معصوم علیهم السلام در روایات متعدد حجامت را به عنوان وسیله ای برای پیشگیری از بیماری های مختلف مطرح فرموده اند، گفت: بدن موقعی در پیشگیری از بیماری ها موفق است که از سیستم دفاعی قوی برخوردار باشد.

عبادی به نقش حجامت در پیشگیری از سرماخوردگی اشاره کرد و گفت: افرادی که به طور منظم حجامت می شوند، یا دچار سرماخوردگی نمی شوند یا در صورت ابتلا، بیماری شان بسیار خفیف و زودگذر خواهد بود.

وی با بیان اینکه این حقیقتی است که بسیاری از بیماران، شخصا متوجه آن شده و به ما اعلام کرده اند، گفت: پرونده بیماران درمان شده گواه روشنی بر این ادعا است که حجامت با افزایش توان ایمنی فرد باعث غلبه زودرس وی بر انواع ویروس های سرماخوردگی می شود.

فراگیر شدن حجامت مصرف انواع آنتی بیوتیک ها را کاهش می دهد

عبادی با تاکید بر اینکه فراگیر شدن این سنت اسلامی تا حد زیادی مصرف انواع آنتی بیوتیک، آمپول های پنی سیلین، داروهای مسکن و تب بر و انواع شربت های سینه را که به وفور به خصوص در فصل زمستان استفاده می شوند، کاهش می دهد، گفت: حجامت با افزایش توان ایمنی در فرد، باعث غلبه سریع او بر انواع ویروس های سرماخوردگی می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه طب اسلامی بسیار کامل بوده و بسیاری از بیماری‌ها با طب اسلامی قابل درمان است، اضافه کرد: مسئولان باید درصدی از بودجه‌ای که در اختیار مراکز دانشگاهی می‌گذارند به طب سنتی اختصاص دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز پیش از این از تلاش برای ایجاد مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طب سنتی در همدان خبر داده بود.

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طب سنتی در همدان ایجاد می شود

رضا صفی‌آریان اظهار داشت: تلاشهای لازم برای ایجاد مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طب سنتی در همدان در حال انجام است.

وی با اشاره به راه اندازی این مرکز در چند استان کشور، گفت: همدان نیز ظرفیت ایجاد چنین مرکزی را داراست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان معتقد است: راه‌اندازی مرکز آموزشی و تحقیقاتی طب سنتی زمینه‌ساز احیا طب کهن در دیار حکیم فرزانه بوعلی سینا می شود.

رضا صفی‌آریان با تاکید بر لزوم احیای طب سنتی افزود: مرکز آموزشی و تحقیقاتی طب سنتی از مصوبات دور چهارم سفر ریاست جمهوری به استان همدان است که در دیار پدر طب سنتی راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه بیماری‌های نو ظهور، هدیه جوامع غربی است، اظهار داشت: بیماری‌های غیر واگیر روز به روز افزایش می‌یابد و برای مقابله با این موضوع باید بیش از گذشته تلاش شود.

حجامت خاصیت پیشگیری از بیماری دارد

یک پزشک طب سنتی نیز گفت: حجامت نه تنها یک نوع درمان است بلکه خاصیت پیشگیری از بیماری نیز دارد.

کاووس طلاجو به تفاوت‌های اهدای خون و حجامت پرداخت و گفت: عمل حجامت از انتهایی ترین بخش بدن که پوست هست انجام می شود و در این عمل از رگ خونگیری نمی شود اما در اهدای خون از رگ‌های اصلی خونگیری می شود همچنین در اهدای خون 450 سی سی خون گرفته می شود در حالیکه در حجامت تنها 70 سی سی خون گرفته می شود.

طلاجو با بیان اینکه خونی که در زیر پوست جریان دارد دارای مواد زائد و سموم بیشتری است، عنوان کرد: تضادی بین اهدای خون و حجامت وجود ندارد چرا که اهدا خون یک عمل انسان دوستانه بوده و حجامت برای درمان است.

برای اهدای خون باید خون سالم داشت

این پزشک طب سنتی همچنین گفت: برای اهدای خون باید خون سالم داشته باشیم بنابراین توصیه می شود افراد ابتدا عمل حجامت انجام دهند و بعد از داشتن خون سالم، خون خود را اهدا کنند.

وی با اشاره به برخی تبلیغات منفی درباره حجامت بیان کرد: خوشبختانه این تبلیغات کمتر شده اگر کسی درباره حجامت بد می گوید ناشی از عدم اطلاع فرد است.

وی اضافه کرد: انجام حجامت در هر دوره زمانی مشخص بستگی به پزشک فرد دارد به گونه ای که اگر حجامت با هدف درمان صورت گیرد هر ماه یک بار انجام می شود و اگر برای پیشگیری انجام شود هر سه ماه یک بار و یا در هر فصل یک بار کفایت می کند.

قشرهای تحصیل کرده گرایش بیشتری به عمل حجامت دارند

وی عنوان کرد : قشرهای تحصیل کرده گرایش بیشتری به عمل حجامت دارند و افرادی که از طریق طب نوین درمانده شده اند گرایش به طب سنتی دارند.

طلاجو گفت: انجام حجامت در بین مردان و زنان هیچ گونه محدودیتی ندارد و حتی دوره های زمانی انجام این عمل هیچ گونه تفاوتی بین جنسیت وجود ندارد.

با این تفاسیر پرواضح است که بسیاری از بیماری‌ها با شیوه‌های قدیمی از ‌جمله حجامت قابل درمان است و اگر طب سنتی احیا شود دیگر نیازی به صرف هزینه‌های بسیار نیست و از بسیاری بیماری‌ها پیشگیری می‌شود .

از سوی دیگر می توان امیدوار بود که حجامت وسیله مناسبی برای درمان بسیاری از بیماری های عفونی، سرطان ها و نیز بیماری هایی که طب رایج در مقابل آنها درمانده است، باشد.