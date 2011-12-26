400 میلیون ریال برای اصلاح شبکه آب روانسر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری گفت: برای توسعه و اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهر روانسر 400 میلیون ریال در سالجاری اختصاص یافته است که این اعتبار برای نوسازی یک کیلومتر شبکه آب و نصب 100 فقره انشعاب و با هدف جلوگیری از هدر رفت آب هزینه می شود.



فرماندار شهرستان روانسر افزود: در چند سال گذشته بیش از یک میلیارد و 963 میلیون ریال برای اصلاح 18 و نیم کیلومتر (5/18) شبکه آب شهر روانسر هزینه شده است.



صفری در پایان تصریح کرد: در 2 ماه گذشته 3 کیلومتر شبکه فرسوده آب از کوچه های روبروی فرمانداری از مدار بهره برداری خارج شد که از هدررفت ماهیانه 51 هزار و 300 مترمکعب آب جلوگیری می شود.