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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

صفری:

400 میلیون ریال برای اصلاح شبکه آب روانسر اختصاص یافت

400 میلیون ریال برای اصلاح شبکه آب روانسر اختصاص یافت

روانسر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان روانسر گفت: برای توسعه و اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهر روانسر 400 میلیون ریال در سالجاری اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری گفت: برای توسعه و اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهر روانسر 400 میلیون ریال در سالجاری اختصاص یافته است که این اعتبار برای نوسازی یک کیلومتر شبکه آب و نصب 100 فقره انشعاب و با هدف جلوگیری از هدر رفت آب هزینه می شود.

فرماندار شهرستان روانسر افزود: در چند سال گذشته بیش از یک میلیارد و 963 میلیون ریال برای اصلاح 18 و نیم کیلومتر (5/18) شبکه آب شهر روانسر هزینه شده است.

صفری در پایان تصریح کرد: در 2 ماه گذشته 3 کیلومتر شبکه فرسوده آب از کوچه های روبروی فرمانداری از مدار بهره برداری خارج شد که از هدررفت ماهیانه 51 هزار و 300 مترمکعب آب جلوگیری می شود.

کد مطلب 1493500

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