باغ وحش پارک ملت بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مددی با اشاره به اینکه این باغ وحش با بیش از 30 گونه پرنده و دام همه روزه به ویژه روزهای پایانی هفته پذیرای جمع کثیری از شهروندان این منطقه و سایر مناطق شهر تهران است ، تامین سیستم گرمایشی ، لوله کشی ، ساخت اتاق قرنطینه ، کلبه طاووس ، جزیره مرغابی ها و شیشه گذاری لانه پرندگان را از جمله اقدامات اخیر این منطقه عنوان کرد.

مددی با اشاره به اینکه به تازگی دو راس اسب پاکوتاه (پونی ) نیز به مجموعه باغ وحش افزوده شد است گوزن شاخ دار، مارال، شترمرغ ،خرگوش، میمون، قو مشکی و اشکی، طوطی آراد، اردک، مرغابی، پلیکان، جغد، کرکس ، طاووس و... را از جمله گونه های موجود در این باغ وحش ذکرکرد که تغذیه، واکسیناسیون، بهداشت، نگهداری آنها به طور مطلوب و زیر نظر متخصصان مربوطه انجام می شود.

بوستان ملت از سال 1342 تاسیس شده و با 28 هکتار مساحت در خیابان ولیعصر واقع شده و با وجود فضای سبز انبوه ، گل کاری های متعدد ، زمین های بازی ،پردیس سینمایی ، خانه شطرنج ، آلاچیق ، آبنما ، تندیس مشاهیر و... به عنوان یک بوستان فرامنطقه ای نقش مهمی در تلطیف هوا و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان دارد.