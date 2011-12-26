تردد خودروهای خارجی پلاک اروند تا اهواز تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان یکشنبه شب با حضور در جلسه هیئت دولت موفق شد مجوز چندین مصوبه برای توسعه استان را از سوی هیئت وزیران بگیرد.

یکی از این مصوبات تصویب طرحی بود که بر اساس آن خودروهای خارجی که در منطقه آزاد اروند یعنی در شهرهای آبادان و خرمشهر تردد می کردند امکان تردد تا شعاع 120 کیلومتری را دریافت کردند که با این مصوبه این خودروها امکان تردد تا شهرستان اهواز را پیدا می کنند.



این طرح که می تواند یک تحرک اساسی در استان خوزستان به وجود آورد بارها از سوی مسئولان مختلف استان دنبال شد ولی هیچگاه به سرانجام نرسید ولی حضور استاندار در جلسه هیئت دولت باعث شد این آرزوی مردم محقق شود.



البته این تردد صرفا شامل ساکنان شهرهای آبادان و خرمشهر می شود یعنی ساکنان سایر شهرهای خارج از محدوده این طرح، امکان استفاده از این خودروها را ندارد ولی بی شک مردم اهواز به راحتی می توانند این خودروها را خریداری و مورد استفاده قرار دهند.



هم اینک خودرهای پلاک اروند تا شعاع 40 کیلومتری قادر به تردد هستند و تنها از یک مرخصی یک ماهه در هر سال برخوردار هستند ولی با استفاده از این مصوبه که به زودی از سوی دولت برای اجرا ابلاغ می شود می توان با این خودروهای خارجی تا شعاع 120 کیلومتری نیز تردد کرد.



البته این مصوبه اشاره نکرده که شهرهای ماهشهر و بندرامام(ره) که در شعاع 120 کیلومتری شهرهای آبادان و خرمشهر هستند می توانند از این مصوبه بهره مند شوند یا خیر.



حالا با این مصوبه باید دید خودروهای داخلی می توانند با خودروهای خارجی و برای نمونه مزدا3 که هم اینک با قیمت 12 میلیون تومان در آبادان و خرمشهر قابل خریداری است رقابت کنند یا خیر.



در مدت اخیر که این خودروها در شهرهای آبادان و خرمشهر تردد می کنند نمای شهر به کلی تغییر کرده و آنها جلوه ای خاص به این دو شهر جنگ زده بخشیده اند.



قیمت خودروهای خارجی قابل عرضه در منطقه آزاد اروند در مقایسه با قمیت عرضه آنها در کشور بسیار پائین است و آنها می تواند بخش اعظمی از بازار خودروهای داخلی را به چنگ آورند.



همچنین در مدت اخیر که این خودروها در شهرهای آبادان و خرمشهر تردد می کردند مراکز پشتیبانی و خدمات پس از فروش آنها در این دو شهر مستقر شده و خریداران آنها از این بابت مشکلی ندارند.