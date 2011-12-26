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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

مفهوم شناسی سوره‌های مکی و مدنی در برنامه اشراق

مفهوم شناسی سوره‌های مکی و مدنی در برنامه اشراق

برنامه اشراق کاری از گروه قرآن و تفسیر رادیو قرآن روز پنجشنبه 8 دی به بررسی مفهموم سوره‌های مکی و مدنی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه از قرآن در دوره سیزده سال که پیامبر اسلام(ص) در مکه مشغول تبلیغ بود نازل شد آیات و سوره‌های مکی هستند، خواه در خود مکه نازل شده باشد یا نه و آیات و سوره‌هایی که در طول ده سال بعد نازل شد، مدنی هستند خواه در مدینه نازل شده یا در جاهای دیگر .

این تعریف نمی تواند تعریف جامعی باشد، بلکه دانشمندان اسلامی ‌بحثهای گسترده و عمیقی پیرامونسوره های مکی یا مدنی داشته اند که می‌تواند ما را در فهمیدن و شناختن این آیات و سور یاری نماید.

در همین راستا برنامه اشراق با حضور کارشناسانی چون محمد عینی زاده موحد و سیدرضا هاشمی به مفهوم شناسی و ویژگیهای سوره های مکی و مدنی می پردازد.

این برنامه از ساعت 21:10 روز پنجشنبه 8 دی به مدت 50 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.

کد مطلب 1493505

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