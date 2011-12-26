14 کشور متقاضی حضور در سومین بازار تئاتر ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انتشار فراخوان سومین بازار تئاتر ایران، "ITM 2012"؛30 مدیر فستیوال، مدیران سازمانهای مرتبط با تئاتر و بازاریابان نمایشی؛ از 14 کشور دنیا متقاضی حضور در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شدند.
سومین بازار تئاتر ایران، در سی امین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر، میزبان نمایندگانی از کشورهای آلمان، کانادا، ایتالیا، سوئد، نروژ، سوئیس، ایرلند، هلند، رومانی، مجارستان، ترکیه، کلمبیا، ارمنستان و گرجستان است.
نسیم سلیمان پور مدیر اجرایی بخش بین الملل سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دراین باره گفت: با توجه به زمان باقی مانده از فراخوان سومین بازار تئاتر ایران، تعداد نمایندگان داخلی و خارجی در روزهای آینده افزایش مییابند.
وی درباره بخش داخلی بازار تئاتر نیز توضیح داد: گروههای داخلی نیز استقبال خوبی از سومین بازار تئاتر ایران و بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته ما میزبان 40 نماینده داخلی و 40 نماینده خارجی در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر خواهیم بود.
سومین دوره بازار تئاتر ایران از تاریخ 18 تا 21 بهمنماه همزمان یا سی امین جشنواره تئاتر فجر برگزار میشود. متقاضیان حضور در این بخش جهت ارائه و تکمیل مدارک تا تاریخ 10 دیماه به محل دائمی دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان حافظ، خیابان رودسر، خیابان بهآفرین، پلاک 4، طبقه 4، واحد 12 مراجعه و یا با تلفن: 88909471 و 88909471 تماس حاصل کنند.
سید رمضان شجاعی کیاسری: جشنواره تئاتر فجر، تزریق خون جدید به پیکر نحیف تئاتر است
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی؛ برگزاری جشنواره تئاتر را اقدامی قابل تقدیر دانست و برپایی این رویداد را تزریق خون جدیدی به پیکر نحیف تئاتر معرفی کرد.
سید رمضان شجاعی کیاسری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:تئاتر به عنوان یک هنر ناب بدون رتوش و واسطه و بطورمستقیم با مردم در ارتباط است از این رو برگزاری هر گونه جشنواره تئاتر اقدامی قابل تقدیر است. در این راستا برگزاری جشنواره تئاتر فجر به عنوان بزرگترین رویداد تئاتری کشور، تزریق خون جدیدی به پیکر نحیف تئاتر است.
وی افزود: اما متاسفانه نامهربانیها و غربت بر تئاتر چیره شده و جوانان رغبت چندانی برای فعالیت در این عرصه ندارند.مجلس شورای اسلامی در دو عرصه نظارت و قانونگذاری فعال است. در ارتباط با تئاتر نیز افزایش بودجه میتواند به رونق این هنر منتهی شود که ما طی سال های اخیر کمک قابل توجهی به این موضوع کرده ایم و با تصویب بودجه های مربوطه، بودجه تئاتر را افزایش داده ایم.
شجاعی کیاسری در ادامه افزود:خوشبختانه تئاتر کشور دارای ظرفیتهای قابل توجه نیروی انسانی است و چهره های بسیار کارکشته ای که سرمایه مهمی برای پیشرفت این هنر محسوب می شوند، در عرصه تئاتر حضور دارند. این سرمایه ی گران بهایی برای تئاتر است. اما ما نیز باید در حوزه زیرساخت ها و تاسیس سالن های جدید و دیگر مسائل به ظرفیت سازی برای تئاتر کشور بپردازیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان با ابراز تاسف گفت:اما متاسفانه نگاه سیاسی به عرصه هنر موجب شده است که تاکنون در جهت رشد و توسعه زیرساختهای تئاتر اقدامات جدی صورت نگیرد و امیدوارم این نقیصهها هرچه زودتر جبران شود.
آزیتا حاجیان: راه بلوغ جشنواره فجر تعامل با فستیوالهای تئاتری دنیا است
آریتا حاجیان معتقد است اگر برگزیدگان جشنواره تئاتر فجر برای رفتن به دیگر فستیوال های تئاتری دنیا حمایت شوند، این جشنواره نیز به بلوغ خواهد رسید.
این بازیگر و کارگردان مهمترین مشکل برگزاری جشنواره تئاتر فجر را ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا در اجراهای این جشنواره دانست و گفت:مخاطب تئاتر در کشور ما زیاد است اما متاسفانه، در مقابل به اندازه کافی اجرای نمایش نداریم. این موضوع به خصوص در مهلت برپایی جشنواره تئاتر فجر، به دلیل ازدحام برنامهها قابل مشاهده است.
وی افزود: تعداد زیادی دانشجو،استاد دانشگاه، پیشکسوت تئاتر، گروه های تئاتری، علاقه مندان و حتی سینماگران به جشنواره تئاتر فجر می آیند تا از نمایش های این جشنواره دیدن کنند؛ اما محدودیت اجرا و همچنین زمان کم برگزاری جشنواره باعث می شود پشت در سالن ها ازدحامی به وجود آید که در خور و شایسته این رویداد فرهنگی نیست.
حاجیان ادامه داد: درایام جشنواره تئاتر فجر بسیار دیدهام که بلیط نمایشهای خوب کمیاب می شود و وقتی به عنوان میهمان برای دیدن نمایشها میروم؛ واقعا از دیدن دانشجویانی که موفق به حضور در سالن نشده اند، متاسف میشوم. به این خاطر که ارتباط ما با تئاتر دنیا بسیار ضعیف است، ایام برگزاری جشنواره تئاتر فجر، فرصت مغتنمی شمرده میشود که بخواهیم در جریان نمایشهای دیگر کشورهای دنیا قرار بگیریم.
وی بیان کرد: استقبال از بخش بینالملل در جشنواره تئاتر فجر نیز به دلیل همین محدودیت ها بسیار زیاد است. زیرا هنرمندان حق دارند که بخواهند در این مهلت نمایشهای کشورهای دیگر را ببینند و بررسی کنند، ولی کم بودن زمان برگزاری جشنواره این فرصت را کمرنگ می کند.
حاجیان، راه کاستن از ازدحام تماشاگران در جشنواره را تداوم آن در طول سال دانست و گفت: باید جریانی به وجود آید که هنرمندان و مخاطبان بتوانند در مدت طولانی تری تماشاگر نمایش های برجسته ایرانی و خارجی در جشنواره تئاتر فجر باشند.
رضا حامدی خواه: اجرای عمومی، تئاتر خیابانی را یک گام به جلو می برد
اجرای عمومی نمایش های خیابانی گامی رو به جلو برای این هنر محسوب می شود، ولی در کنار این قدام باید فکری هم برای جنبه های اقتصادی نمایش های خیابانی کرد.
رضا حامدی خواه از هنرمندان با سابقه تئاترگفت: نمایشهای خیابانی به لحاظ حجم و تعداد در جشنواره زیاد هستند، ولی باید به این مساله توجه کرد که آیا ما با این تعداد آثار نمایش خیابانی، در مسیر حرفه ای قرار گرفته ایم و یا تنها روی کمیت متمرکز شده ایم.
وی ادامه داد: اجرای عمومی نمایش های خیابانی گامی رو به جلو برای این بخش از تئاتر محسوب می شود، ولی تنها اجرای عمومی نمایشها کافی نیست زیرا باید فکری هم برای کمک هزینه های بسیار پایین تئاتر خیابانی کنیم. در همه جشنوارهها هنرمندان نمایشهای خیابانی کمترین دستمزدها را دریافت میکنند و این مساله نشان دهنده جدی نگرفتن و نگاه حرفه ای نداشتن به این هنر است.
این بازیگر و کارگردان تئاتر توضیح داد: تنها نباید اجرای عمومی نمایش های خیابانی را در تئاتر شهر و یا ایرانشهر متمرکز کرد، ما تئاتر خیابانی حرفهای را تنها متعلق به این دو مکان میدانیم، در صورتی که می توانیم از فضاهای مختلف برای اجرای عمومی بهره مند شویم.
حامدی خواه در رابطه با حضور گروههای خارجی در بخش خیابانی سیامین جشنواره تئاتر فجر گفت:حضور گروههای خارجی در جشنواره موجب ارتقاء تئاتر خیابانی و به وجود آمدن یک جریان می شود. گروهها با دیدن تکنیک های کشورهای مختلف به طور ناخودآگاه از آنها تاثیر می گیرند و کارهای ارزشمندتری را ارائه میدهند.
وی در پایان گفت: با وضعیت فرهنگی که کشور ما دارد، تئاتر خیابانی میتواند نقشی تعیین کننده و راه گشا برای ایجاد بسترهای فرهنگی داشته باشد. اینگونه نمایشها دیگر دغدغه سالن و تماشاگر را ندارد و میتواند با امکانات کمتری با مخاطب ارتباط برقرار کند. برای رسیدن به نگاه حرفه ای تئاتر خیابانی باید هنرمندان و همچنین مدیران این هنر را جدی بگیرند و تئاتر خیابانی به دانشگاه راه پیدا کند. همچنین حضور هنرمندان شناخته شده تئاتر می تواند در رونق نمایش های خیابانی بسیار موثر باشد.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن به دبیری رحمت امینی برگزار میشود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.
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