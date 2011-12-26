بررسی اصلاحیه قانون استخدام ناظران کشاورزی در مجلس

بهمن قاسمی در گفتگو با مهر درباره بررسی اصلاحیه قانون استخدام 10 هزار ناظر کشاورزی گفت: قانون استخدام 10 هزار ناظر بخش کشاورزی پیش از این در مجلس تصویب شده ولی به دلیل یکسری ابهامات قرار شد تا اصلاحیه ای برای رفع آن تنظیم شود.

وی با بیان اینکه اصلاحیه باید در صحن علنی مجلس در این هفته مطرح و پس از بررسی تصویب شود، ادامه داد: ابتدا قرار بود تنها ناظران مزارع گندم استخدام شوند اما در ادامه قرار شد ناظرین مزارع برنج و دیگر مزارع نیز مشمول این طرح شوند.

قاسمی با اشاره به ادعای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر این که از ناظران کشاورزی پیش از این اقدام به اخذ آزمون کرده است، گفت: نحوه برگزاری آزمون استخدام 10 هزار ناظر بخش کشاورزی یکی از ابهامات این قانون بوده است.

در ادامه کاظم فرهمند نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت موظف است تعداد 10 هزار ناظر بخش کشاورزی را طی 3 سال در پست های عملیاتی ونظارتی جهاد کشاورزی استخدام کند.



وی با اشاره به ابهامات قانون استخدام ناظران کشاورزِی، گفت: نحوه آزمون استخدام و سابقه ناظرین یکی از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. براساس این قانون آنهایی که سابقه بالاتری دارند نیاز به آزمون ندارند، لذا باید این مسئله به طور دقیق مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

