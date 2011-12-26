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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

رستمی در گفتگو با مهر:

برای 1440 نفر در شهرستان گیلانغرب اشتغال ایجاد شد

برای 1440 نفر در شهرستان گیلانغرب اشتغال ایجاد شد

گیلانغرب - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت: میزان تعهد اشتغال در بخش طرحهای اشتغالزایی در شهرستان گیلانغرب برای امسال 2970 فرصت شغلی است که در 9ماه گذشته برای 1440 نفر در این بخش شغل ایجاد شده است.

اردشیر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سهم ایجاد طرحهای مشاغل خانگی در شهرستان گیلانغرب مبلغی در حدود 28 میلیارد و 846 میلیون ریال تعیین و مشخص شده است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به اینکه طرح مشاغل خانگی در کاهش آمار بیکاری در شهرستان گیلانغرب بسیار موثر است، تاکید کرد: تاکنون 1701طرح در قالب پشتیبان، مددجویان تحت پوشش و طرح مستقل در این شهرستان ثبت نام شده اند.

رستمی افزود: به این طرحها که تاکنون یک میلیارد و 915 میلیون ریال برای ایجاد 67 طرح مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه 400 طرح نیز با اعتبار 7 میلیارد و 700 میلیون ریال در قالب طرح پشتیبان و مستقل برای پرداخت به 6 بانک عامل معرفی شده اند.

رستمی در پایان گفت: میزان تعهد اشتغال در بخش طرحهای اشتغالزایی در شهرستان گیلانغرب برای امسال 2970 فرصت شغلی است که در 9 ماه گذشته برای 1440 نفر در این بخش شغل ایجاد شده است.
 

کد مطلب 1493510

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