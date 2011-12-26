برای 1440 نفر در شهرستان گیلانغرب اشتغال ایجاد شد

اردشیر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سهم ایجاد طرحهای مشاغل خانگی در شهرستان گیلانغرب مبلغی در حدود 28 میلیارد و 846 میلیون ریال تعیین و مشخص شده است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به اینکه طرح مشاغل خانگی در کاهش آمار بیکاری در شهرستان گیلانغرب بسیار موثر است، تاکید کرد: تاکنون 1701طرح در قالب پشتیبان، مددجویان تحت پوشش و طرح مستقل در این شهرستان ثبت نام شده اند.

رستمی افزود: به این طرحها که تاکنون یک میلیارد و 915 میلیون ریال برای ایجاد 67 طرح مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه 400 طرح نیز با اعتبار 7 میلیارد و 700 میلیون ریال در قالب طرح پشتیبان و مستقل برای پرداخت به 6 بانک عامل معرفی شده اند.

رستمی در پایان گفت: میزان تعهد اشتغال در بخش طرحهای اشتغالزایی در شهرستان گیلانغرب برای امسال 2970 فرصت شغلی است که در 9 ماه گذشته برای 1440 نفر در این بخش شغل ایجاد شده است.

