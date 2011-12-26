دوره آموزشی انگیزش ویژه مسئولین تربیت بدنی آموزش و پرورش برگزار می شود

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دوره به مدت سه روز در مرکز آموزش نیروی انسانی شهید کامیاب مشهد برگزار می شود، گفت: در این کلاس مسئولین تربیت بدنی با اصول کلی و مفاهیم اساسی انگیزش، وظایف انگیزشی آموزش و پرورش در توسعه انگیزه تحصیلی و نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش آشنا می شوند.

وی اظهار داشت: در این کلاس با توجه به نقش انگیزش در توسعه آموزش و پرورش چهار کارگروه تخصصی با موضوعات ارزشیابی و نیروی انسانی، مسابقات، آموزش و تحقیقات و توسعه و تجهیز تشکیل می شود که مسئولین تربیت بدنی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

میرسیستانی با اشاره به شیوه های ارزشیابی اثربخشی سیاست های انگیزشی گفت: در این دوره ضمن خدمت فنون ایجاد،اصلاح و تقویت انگیزه و عناصر اصلی و متغیر مؤثر بر نظام انگیزشی توسط اساتید، دانشگاه به مخاطبین ارائه می شود.

یادآوری می شود، جلسه افزایش معرفت و بصیرت در دانش آموزان نیز در این دوره برگزار می شود که در آن، مسئولین تربیت بدنی نیز راهکار های عملی را ارائه می کنند.