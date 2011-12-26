طرح انتقال اسناد مالکیت وکالتی در رهن بانک تمدید شد

فرید جلالی عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آن دسته از مشتریان بانک مسکن که به صورت وکالتی نسبت به خرید واحد مسکونی که در رهن بانک مسکن قرار گرفته است اقدام کرده اند به شرط نداشتن مانده بدهی معوق می توانند نسبت به انتقال اسناد مالکیت در رهن بانک به نام خود اقدام کنند.

مدیر شعب بانک مسکن خوزستان افزود: همچنین مشتریانی که از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده و دارای بدهی معوق هستند تا 22 بهمن ماه سال جاری فرصت دارند با تسویه کامل بدهی معوق خود از شش درصد بخشودگی جرایم تاخیر برخوردار شوند.



جلالی با اشاره به اجرای این طرح از 24 شهریورماه سال جاری تصریح کرد: با اجرای طرح بخشودگی شش درصد جریمه تاخیر در صورت تسویه اقساط معوق، تا کنون بیش از 70 هزار نفر از مشتریان با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به تسویه بدهی معوق خود اقدام کرده واز مزایای این طرح بهره مند شده اند.



مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان افزود: هدف از اجرای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت پرونده های اسناد مالکیت وکالتی، وصول اقساط معوق به منظور تسهیل و ایجاد امکان اعطای تسهیلات به دیگر اقشار مردم ومتقاضیان ودر نهایت با هدف افزایش رضایت هر چه بیشتر مشتریان بانک مسکن است.