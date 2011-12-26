80 درصد از پیش بینی صادراتی فارس محقق شده است

علی عوض پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت صادرات کالاهای غیر نفتی استان فارس افزود: با توجه به مشکلات و شرایط موجود وضعیت صادرات فارس طی هشت ماه گذشته روند روبه رشدی را طی کرده است.

وی با اشاره به محقق شدن کل پیش بینی صادراتی استان فارس در سال جاری تاکید کرد: پیش بینی ما در سال جاری صادرات 574 میلیون دلاری بوده که به طور یقین طی چند ماه باقی مانده تا پایان سال جاری این پیش بینی محقق خواهد شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس تصریح کرد: بخشهای کشاورزی، فرش، صنعت و معدن و... از جمله مباحث اصلی صادرات استان است که در سال جاری روند روبه رشدی را طی کرده است.

عوض پور با بیان اینکه مهمترین مشکل صادر کنندگان استان کم بود زیر ساختهای صادراتی است، گفت: ایجاد زیرساختها از جمله راه هایی است که می تواند باعث توسعه صادرات فارس شود و در این راستا مهمترین مشکل بخش صادرات استان نیز کم بود زیر ساختها است.

وی ادامه داد: عدم پرداخت جوایز صادراتی را می توان به عنوان دیگر مشکل صادرات استان نام برد که در این خصوص نیز طی جلساتی که تشکیل شده به زودی جوایز صادراتی فارس پرداخت خواهد شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اینکه مشکل تولید در استان فارس وجود ندارد تاکید کرد: با توجه به توانمندیهای تولید کنندگان فارس هیچگونه کمبودی در بحث تولیدات نداریم و در اکثر بخشها تولیدات استان فارس بیش از میزان مورد نیاز است.

عوض پور ادامه داد: در بخش صادرات نیز کالا های صادراتی فارس بازارهای پایداری را به خود اختصاص داده و از طرفی نزدیکی فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شده همیشه مشتری کالا های تولید شده در این استان وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: چنانچه مشکل حمل و نقل هوایی در استان فارس برطرف شود شاهد پویایی بیشتر و توسعه صادرات کالا های تولید شده فارس خواهیم بود.