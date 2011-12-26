اعتراض انجمنهای حقوقی ترکیه به قانون منع حجاب کانون وکلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، کانون وکلای استانبول از حضور زنان محجبه کارآموز وکالت و وکلایی که حجاب را انتخاب کرده اند در برنامه ها، همایشها و کلاسهای درسی این انجمن جلوگیری به عمل می آورد، این درحالی است که حضور کارآموزان در برخی از این رویدادها الزامی است.

کانون وکلای استانبول درحال حاضر تأکید دارد که کارآموزان وکالت باید چون اصول حرفه ای وکلا و همانطور که در دادگاه حضور می یابند در کلاسهای این کانون شرکت کنند.

در ترکیه پوشیدن روسری در ساختمانهای عمومی ممنوع است، تا سال 2010 دانشجویان محجبه نمی توانستند وارد دانشگاه شوند، اما سال گذشته براساس تصمیم هیئت آموزش عالی ترکیه این ممنوعیت مناقشه برانگیز لغو شد.

انجمنهای حقوق نسبت به رویکرد کانون وکلای استانبول در رابطه با استفاده از روسری ابراز نگرانی کرده اند.

پانزده نهاد قضایی توافق کرده اند به نشانه مخالفت با تصمیمهای این کانون روز 27 دسامبر (6 دی ماه) یک بیانیه مطبوعاتی مشترک صادر کنند.

برخی وکلا نیز تصمیم گرفته اند روز پیش از صدور این بیانیه برای مخالت با تصمیم کانون وکلای استانبول در میدان تقسیم این شهر تظاهرات برگزار کنند.

