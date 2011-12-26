ارتباط کمرنگ والدین با فرزندان از علل اعتیاد پنهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صرامی صبح امروز کارگاه آموزشی طرح پیشگیری اولیه از اعتیاد به میزبانی آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری که با حضور کارشناسان سلامت و پیشگیری مناطق آموزش و پرورش استان تهران سالن همایش مدرسه نمونه راضیه حسینی شکرایی برگزار شد، با اشاره به اینکه نوع مواد مخدر در جهان تغییر الگو داده است، افزود: این تغییر الگو معلول تبلیغات دروغین و کاذب برای مواد مخدر صنعتی و جدید است و این تغییر بیشتر جوانان را مورد هدف قرار داده است.

وی گفت: باید تا پایان سال ۹۴ بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جامعه ایران، زیر پوشش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد قرار بگیرند.

این مسئول اضافه کرد: به دلیل اطلاعات ناکافی در زمینه اعتیاد و نشانه‌های آن، بیش از ۵۵ درصد والدین پس از پنج سال از اعتیاد فرزند خود آگاه می شوند.

در این کارگاه، مدرسان این طرح که پیش از این دوره‌های روان شناسی شخصیت، مهارتهای زندگی و دوره مقدماتی و میانی پشیگیری از اعتیاد را گذرانده بودند، حضور داشتند.

همایش پیشگیری از اعتیاد با حضور معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در برگزار شد.