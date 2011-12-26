  1. سیاست
  2. سایر
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

گزارش مهر از ستاد انتخابات؛

ثبت نام برخی از نمایندگان مجلس هشتم در وزارت کشور

ثبت نام برخی از نمایندگان مجلس هشتم در وزارت کشور

تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم و نمایندگان ادوار با حضور در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعات اولیه سومین روز ثبت نام از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس هشتم در محل ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافت.

ثروتی در دوره‌های هفتم و هشتم نماینده مجلس بوده است.

محمد ملک شاهی نماینده خرم آباد نیز صبح امروز در محل وزارت کشور ثبت نام نهایی خود را انجام داد.

سیامک مهره‌صدق نماینده کلیمیان تهران نیز که روز گذشته با حضور در وزارت کشور ثبت نام کرده بود امروز با رقیب خود مسعود داوید در محل وزارت کشور حضور یافت.

وی در پاسخ به این سئوال که چطور شد که رقیب خود برای انتخابات نهم مجلس را همراهی می کند، گفت: این همراهی یک معنا بیشتر ندارد که اگر رقابتی هست برای خدمت بهتر به مردم و جمهوری اسلامی است.

مسعود داوید که جراح عمومی است و قرار است کاندیدای نمایندگی کلیمیان باشد اما به علت آنکه مدارکش کامل نبود ثبت نامش نهایی نشد.

سیدجلال حسینی نماینده ادوار مجلس که در مجلس هفتم نایب رئیس کمیسیون اقتصاد بود نیز برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل وزارت کشور حضور یافت.

کد مطلب 1493523

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها