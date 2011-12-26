به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالرضا کیا؛ مدیر کل صدا و سیمای مرکز کیش از بروز تغییراتی در این مرکز خبر داد و گفت: با بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیده‌ایم که ساختار برنامه‌های فعلی رادیو کیش پاسخگوی نیاز مخاطبان نیست و با توجه بافت جمعیت ساکن و جمعیت مسافر جزیره کیش لازم است که تغییراتی در ساختار برنامه‌ها داده شود.

وی افزود: در ساختار جدید اهداف رادیو کیش اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و سرگرمی در نظر گرفته شده که با تولید برنامه‌های کوتاه با موضوعات متنوع و ایجاد فضای موسیقایی شاد، مفرح و آرامش بخش، زمینه اقناع مخاطبان فراهم خواهد شد.

- مهرداد حجتی، سردبیر "امروز پنجشنبه" درباره این برنامه رادیو تهران گفت: برنامه با حضور پیشکسوتان رادیو و تلویزیون جواد آتش افروز، تهیه کننده و پریچهر بهروان یکی از گویندگان با سابقه رادیو و تلویزیون در روزهای پنجشنبه از ساعت 9 تا 11 از استودیوی پخش رادیو تهران موج اف. ام ردیف 94 بر روی آنتن خواهد رفت.

- نمایش رادیویی "میراث باران" نوشته عمار خطی است و سردبیری آن را مجید نظری نسب بر عهده دارد. داستان این نمایش در زمان قاجار اتفاق می‌افتد و درباره آقا میرزا از بزرگان ساری است که با نیت خیر قصد کمک به مردم را دارد اما اتفاقاتی موجب فروپاشی بنیاد خانواده و وجهه شخصیتی او می‌شود.

این نمایش به تهیه کنندگی عذرا وکیلی، کارگردانی جواد پیشگر، صدابرداری پیروز صدرایی، افکتوری نرگس موسی‌پور و هنرمندی بازیگرانی چون مهردادعشقیان ، محمد آقا محمدی ،مهرداد مهماندوست ، سلمان خطی ، نازنین مهیمنی، ایوب آقاخانی، مهدی نمینی مقدم، عباس وفایی، مجتبی طباطبایی، صمد پل سنگی، کرامت رود ساز، مهدی گیاهی، محمد یگانه ، مجید حمزه، سینا نیکوکار، اسماعیل بختیاری، حمید یزدانی، نورالدین جوادیان، علی اصغر دریایی، ناهید مسلمی، نگین خواجه نصیر، مروارید کریم پور، صدیقه کیانفر، حوا الهویی، مریم بیده و عباس توفیقی هر روز ساعت 15:30 از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

- الزامات جهاد اقتصادی در برنامه "فردای جهاد اقتصادی" رادیو اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این برنامه در نظر دارد که با حضور دکتر غلامحسین طاهری و دکتر رضا پدیدار اهمیت این موضوع را واکاوی کند و روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21 به روی آنتن می‌رود.

- "روز بیداری" عنوان ویژه برنامه‌ای از گروه جوان و جامعه رادیو جوان است که در 150 دقیقه تهیه و در روز جمعه 9 دی ساعت 9 صبح پخش می‌شود. این برنامه به بررسی اتفاقات وحوادث تاریخی این روز در سراسر کشور، تبیین عمق مردمی بودن انقلاب اسلامی و این حقیقت که انقلاب اسلامی متکی به اصول و خواسته‌های مردم است می‌پردازد.

- برنامه "یک سبد ترانه" رادیو جوان روز پنج شنبه هشت دی ساعت 22 با پخش ترانه‌ها وسرودهای حماسی یوم الله 9 دی را گرامی می‌دارد.

- برنامه "اینجا شب نیست" گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان نیز از ساعت 24 تا 2 بامداد 9 دی با توجه به یوم الله 9 دی موضوع برنامه خود را به بررسی وتحلیل این مناسبت اختصاص خواهد داد. این برنامه تلاش می‌کند با نگاه مردمی و رویکرد اطلاع رسانی و روشنگری تاریخی این حماسه را مورد بررسی قرار دهد.

- برنامه آپارات گروه جوان وفرهنگ که روز پنج شنبه هشت دی در ساعت 14:30 پخش می‌شود به تحلیل و بررسی فیلم‌ها و پایان‌نامه‌هایی اختصاص دارد که به موضوع یوم الله 9 دی پرداخته‌اند. همچنین برنامه‌های "واژه‌ها" و "روی موج ما بمون" گروه جوان و اندیشه نیز برای گرامیداشت یوم الله 9دی به صورت ویژه و مناسب این روز تهیه وپخش خواهد شد.

- برنامه "ورزش و خانواده" ساعت 10:10 به سردبیری غلامعلی پیر ایرانی، تهیه کنندگی عبادالله رضایی و گویندگی شهریار شهریاری، روز سه شنبه به صورت زنده پخش می‌شود. در این برنامه دکتر عارف سعیدی فیزیوتراپ ورزشی حضور خواهد داشت و در مورد دردهای ناحیه مچ وکف پا وشیوه‌های فیزیوتراپی این قسمت‌های بدن صحبت می‌کند. پاسخگویی به سوالات شنوندگان، گزارش از سطح شهر در خصوص موضوع برنامه و پاسخگویی به پیامک‌های شنوندگان از دیگر قسمت‌های این برنامه است.

- علیرضا عباس‌زاده مدیر طرح و برنامه رادیو ایران گفت: گروه جامعه رادیوایران از ساعت 9 صبح به مدت یک ساعت و نیم با دعوت از کارشناسان مسائل سیاسی همچون سعدالله زارعی، کوثری عضو کمسیون امنیت ملی و دکتر کوشکی حماسه مردم را در این روز مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: گروه سیاست این شبکه رادیویی نیز با ویژه برنامه "حماسه بصیرت" که از ساعت 10:30 همان روز پخش می‌شود، به آگاهی بخشی در خصوص خنثی نمودن توطئه‌های دشمنان از طریق حضور وسیع مردم در عرصه‌های سیاسی می‌پردازد.

مدیر طرح برنامه رادیو ایران ادامه داد: غیر از این دو آیتم ویژه در برنامه‌های "ساده مثل صبح"، "گذر هفتم" و "کوچه رادیو" روز شنبه 10 دی، اتحاد و همدلی مردم در خلق حماسه 9 دی را بیان می‌کند.