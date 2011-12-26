جامعه خیران برای توسعه آموزشی گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کمیلی صبح دوشنبه در مراسم کلنگ زنی یک طرح آموزشی در کردکوی، هدف این جامعه را حمایت از طبقه کم بضاعت در جهت داشتن آموزشگاههایی با بهترین امکانات آموزشی و پرورشی اعلام کرد.

وی جامعه خیران را مردمانی الهی و خدایی دانست که در جهت رضای خداوند دست به کار خدایی زده اند تا جامعه را در مسیر رستگاری به سلاح برسانند.

در این مراسم، کلنگ مدرسه خیری خطیری توسط حاج صفر علی خطیری پدر مرحوم حاج نعمت الله خطیری به زمین زده شد.

مرحوم حاج نعمت الله خطیری بسیجی و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و مدیر باسابقه آموزش و پرورش است که بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.

