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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

کمیلی:

جامعه خیران برای توسعه آموزشی گام بردارند

جامعه خیران برای توسعه آموزشی گام بردارند

کردکوی - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیران مدرسه ساز گلستان گفت: جامعه خیران مفیدترین وکم هزینه ترین مجموعه مردمی است که باید در راستای توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش قدم بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کمیلی صبح دوشنبه در مراسم کلنگ زنی یک طرح آموزشی در کردکوی، هدف این جامعه را حمایت از طبقه کم بضاعت در جهت داشتن آموزشگاههایی با بهترین امکانات آموزشی و پرورشی اعلام کرد.

وی جامعه خیران را مردمانی الهی و خدایی دانست که در جهت رضای خداوند دست به کار خدایی زده اند تا جامعه را در مسیر رستگاری به سلاح برسانند.

در این مراسم، کلنگ مدرسه خیری خطیری توسط حاج صفر علی خطیری پدر مرحوم حاج نعمت الله خطیری به زمین زده شد.

مرحوم حاج نعمت الله خطیری بسیجی و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و مدیر باسابقه آموزش و پرورش است که بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.
 

کد مطلب 1493527

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