عطش دیوارهای شهر برای پیوند با رنگها/ خرم آباد نقاشی شد!

به گزارش خبرنگار مهر، نقاشی دیواری به عنوان یکی از اشکال‌ هنری در طول تاریخ همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تأثیر آن بر زندگی انسان از دیرباز تاکنون آنچنان پایدار و ماندنی است که می‌توان گفت کمتر رشته هنری چنین تأثیری را داشته است.

امروزه نقاشی دیواری از نظر ایجاد تأثیرات قوی بصری و آفرینش‌ زیبایی و هماهنگی فرم و ریتم، نقش ارزشمندی در آثار معماری و زیباسازی شهری دارد.

این رشته هنری اگر به درستی شناخته شود و به درستی به اجرا درآید، با توجه به فضاهای زیبا و باشکوهی که به وجود می‌آورد می‌تواند با هنر معماری تلفیق شود و منجر به خلق آثاری زیبا در فضای شهری و تزریق روحیه نشاط و شادابی به محیط شهری شود.

از سوی دیگر نقاشی های دیواری این توان و اهمیت را در خود دارند که با فرهنگ و هنر هر ملتی در آمیخته و به آن ارزش و اعتبار والایی دهد و حتی زمینه ساز ترویج ارزش ها و دیدگاههای ملتها و جوامع در قالب زبان رنگ ها و اشکال شود.

با این تفاسیر در حالیکه سال هاست بسیاری از کلانشهرهای دنیا از نقاشی های دیواری برای بهبود سیما و منظر شهری بهره برده اند و حتی در برخی از شهرهای دنیا نقاشی های دیواری به یکی از جاذبه های مهم توریستی تبدیل شده است، بحث نقاشی دیواری دیر به فضای شهری ما راه یافت و تاثیر آن بر رفع آلودگی های بصری و زیبایی شهر چندان جدی گرفته نشد.

این در حالیست که روانشناسان، مدیران شهری، مهندسان شهرسازی و معماران بر این عقیده هستند که گرافیک شهری با ابزاری به نام نقاشی دیواری می تواند جلوه های تازه ای از شهرها را به نمایش بگذارد و آنها را برای شهروندان، مسافران و ساکنان آنها جذاب تر و دلنشین تر کند.

از سوی دیگر روند توسعه دیوارنویسی ها در اشکال مختلف روی دیوارهای شهر موجب مغشوش شدن ذهن افراد شده و در بلندمدت علاوه بر مخدوش کردن چهره و فضای شهر می تواند تاثیرات نامطلوبی بر روی نشاط و آرامش در فضای شهری داشته باشد.

دیوارنویسی اگرچه از گذشته های دور یکی از شیوه های تبلیغاتی محسوب می شده اما تأثیر بدی بر زیبایی شهرها دارد به طوریکه در بسیاری از شهرهای استان از جمله خرم آباد، دیوارنویسی از سوی افراد و شرکتهای کوچک و بزرگ با اهداف تبلیغاتی انجام می شود که در بسیاری از موارد نارضایتی شهروندان را نیز در پی داشته است.

جرثقیل، باسکول شبانه روزی، گچ کاری ساختمان، مدرسه فوتبال، کلاسهای کنکور، آژانس شبانه روزی، بیل مکانیکی، تخلیه چاه و... از جمله موارد تبلیغات تجاری هستند که این روزها می تواند بر روی دیوارهای شهر خرم آباد به راحتی مشاهده کرد.

شاید اگر دیوارهای شهر با نقاشی های زیبا آذین بسته شود دیگر کمتر کسی به سمت دیوارنویسی بر روی فضای خالی دیوارهای شهر برود.

طی هفته های اخیر حرکت مثبتی از سوی شهرداری خرم آباد در راستای نقاشی دیوارهای شهر آغاز شده که در آن ضمن محو شدن آثار دیوارنویسی ها از روی دیوارهای شهر زمینه زیباسازی فضای شهری نیز فراهم شده است.

شهردار مرکز لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: یکی از معضلاتی که شهر خرم آباد با آن مواجه است بحث دیوار نویسی از سوی افراد و اصناف مختلف است.

وحید رشیدی فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش را اولین گام در برخورد با این پدیده دانست و بیان داشت: در این راستا توسعه آموزش ها به سمتی است که مردم سرمایه شهری و شهرداریها را جزء اموال خودشان بدانند.

وی با اشاره به آغاز نقاشی دیوارهای شهر خرم آباد گفت: در این طرح دیوارهایی که با دیوارنویسی و یا منظر چرکین زیبایی فضای شهری را مخدوش کرده اند در اولویت کار شهرداری قرار گرفته است.

شهردار خرم آباد تصریح کرد: در قالب طرح توسعه نقاشی های دیواری در شهر خرم آباد شهرداری های مناطق استان و سازمان میادین را موظف کرده ایم که دیوارها و فضاهایی که چهره شهر را نازیبا کرده است را به وسیله نقاشی های دیواری پوشش دهد.

رشیدی ادامه داد: تاکنون بخش هایی از دیوارهای شهر که دارای منظر نازیبایی بوده اند با استفاده از طرح های فرهنگی و مذهبی و تصاویری از مناظر طبیعی نقاشی شده اند.

وی این حرکت شهرداری را در راستای جلوگیری از دیوار نویسی های غیرمجاز و زیباسازی فضای شهری دانست و یادآور شد: این طرح در سایر مناطق شهر نیز استمرار خواهد یافت.

شهردار مرکز لرستان ابراز امیدواری کرد که با توسعه نقاشی های دیواری در شهر ضمن کاهش معضل دیوار نویسی شاهد ایجاد فضایی زیبا در شهر توریستی خرم آباد بود.

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گزارش: زهرا حسینی

عکس: محسن تیزهوش