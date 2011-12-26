به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی گفت: جشنواره بینالمللی فیلم فجرفرصت مناسبی برای اطلاعرسانی رسانهها پدید میآورد زیرا رسانهها میتوانند نقطه وصل سینماگران، مردم و جامعه باشند.
علیرضا سجادپور عنوان کرد: امسال به علت برنامهریزیهایی که شده است و زمانبندی منظمی که دبیر سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجر درنظر گرفته و شورای سیاست گذاری نیز کاملا با آنان موافق است. به دلیل این زمانبندی طبیعی است که بخشی از این فیلمها که شانس رسیدن به جشنواره را دارند اما حضور آنها قطعی مشخص نیست، ممکن است جشنواره را از دست بدهند.
وی ادامه داد: جدول امسال باید جدول منظمی باشد و کمترین تغییرات ممکن در آن اتفاق بیافتد. با این کار ممکن است بعضی فیلمها که شانس حضور در جشنواره را دارند به زمان موردنظر نرسند و حضور در جشنواره را از دست بدهند. البته فیلمهایی که نتوانند در موعد مقرر آماده شوند چیز زیادی از دست نمیدهند چون میتوانند برای شرکت در جشنواره فیلم فجر سال آینده آماده شوند.
وی همچنین، در خصوص هدف برگزاری جشنواره فیلم فجر توضیح داد: جشنواره فیلم فجر چندین هدف جدی را با هم دنبال میکند. اول اینکه سینما در دهه فجر بالاترین بزرگداشت را از پیروزی انقلاب اسلامی به عمل میآورد، که با برگزاری مهمترین و پرشورترین جشنواره سینمایی، آن را نشان میدهد.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی افزود: دومین هدف برگزاری جشنواره فیلم فجر این است که در ایام برگزاری این جشنواره که بزرگترین گردهمایی سینماییهاست، میتوانند از فرصت 12 روزه استفاده کنند و توجه تمام نهادها، مسئولان و مردم را به خود جلب کنند.
سجادپور در ادامه گفت: اگر جشنواره فیلم فجر نبود، سینمای کشور مجموع فرصتهای خبریاش در طول سال واقعا به اندازه جشنواره نمیشد. حقیقتا تاثیرگذاری جشنواره فیلم فجر با جشنوارهها و اتفاقات هنری دیگر قابل مقایسه نیست. در عین حال جشنواره فیلم فجر فرصت مناسبی است برای تجمع فشرده همه سینماگران، منتقدین و مدیران که در یک گفتگو و دیالوگ فشرده 12 روزه کنار هم جمع میشوند.
وی افزود: من معتقدم برنامه ریزی برای سینمای ایران باید بلند مدت باشد. جشنواره فیلم فجر محلی است برای اینکه ارزیابی کنیم نقشه راه سینما در طی سال درست ترسیم و طی میشود یا خیر. در عین حال جشنواره فیلم فجر فرصتی است که تمامی آثار سال آینده سینمای ایران در یک بسته واحدی دیده میشود و تصویر مناسبی به خصوص برای صنوف و مدیران سینمایی کشور از سال آینده میدهد. با برگزاری جشنواره فیلم فجر میتوان نقشه مناسبی برای اکران و بازاریابی داخلی و خارجی در سال آینده و تقسیم بندی ژانرها و گونههای مختلف سینمایی داشته باشیم.
سجادپور با یادآوری فیلمهای موفق جشنواره بیست و نهم عنوان کرد: اتفاقاتی که در جشنواره سال 89 افتاد موجب شد یکی از بهترین دست آوردها و چینشهای اکران در طول 10 سال گذشته اتفاق بیافتد. اکران آثار سینمایی ما در سال 90 بسیار موفق بود و این مساله به فروش فیلمها در سال 90 کمک زیادی کرد.
وی در خصوص نقش و کارکرد رسانهها در زمینه اطلاع رسانی گفت: نقش رسانهها در این زمینه بسیار مهم است، زیرا فیلمسازان که فیلمهایشان را ساخته اند و مدیران هم که سیاستهایشان را اعلام کردهاند و حالا که در حال دیدن حاصل کارشان هستند، میتوانند هم بازتاب بسیار مناسبی بدهند و هم نقطه وصل خوبی میان سینماگران، مردم و جامعه باشند. این نقطه وصل نباید نادیده گرفته شود. در عین حال رسانهها میتوانند صادقانه و درست نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنند.
سجادپور همچنین از رسانهها خواستار پرهیز از جناح گرایی شد و افزود: رسانهها از نگاه سیاسی پرهیز کنند در غیر این صورت به وظیفه اصلی خود خیانت کردهاند.
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