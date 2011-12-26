طرح "گفتمان تربیت" در خراسان رضوی برگزار می شود

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این نشستهای علمی با امضای تفاهم نامه مابین آموزش و پرورش و آستان قدس رضوی در حال انجام است.

وی گفت: کارگاههای آموزشی گفتمان تربیت به صورت هفت جلسه عمومی در ادارات و 13 جلسه تخصصی در موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس انجام می شود.

محمدی با بیان این که این طرح با دعوت از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در صدد باز آموزی مربیان برگزیده پرورشی است افزود: 60 ساعت آموزش مسایل تربیتی روز و راهکارهای لازم برای معاونین ومربیان در خصوص مشکلات موجود در مدارس، ازجمله اساسی ترین بحثهای این گفتمان است.

وی گفت: نقش مربیان در تربیت دینی دانش آموزان، راهکارهای شکل گیری شخصیت دینی نوجوان، تهدیدات تربیت دینی در جامعه امروز و شیوه های رویارویی با آن و تاثیر رسانه بر تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان از موضوعات این نشست هاست.

وی با بیان این که امید به آینده در نسل جوان و نوجوان، شادکامی و احساس رضایت از زندگی در میان این نسل همچنین آگاهی ها و اخلاق جنسی نوجوانان از مسایلی است که مربیان تربیتی مدارس با آن مواجهند، بیان کرد: این معلمان در دهکده جهانی کنونی برای شبهات موجود باید راه حل ارائه دهند که نشستهای گفتمان تربیت تلاش می کند پاسخگوی شائبه های موجود باشد.