داستان یک نقطه سر راهی نوشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 28 صفحه‌ای تقدیم شده است به بچه‌های بی‌سرپرستی که مثل یک نقطه کوچک به زندگی معنی می‌بخشند.

این قصه مثل قصه‌های دیگر می‌تواند پایان قشنگی داشته باشد و شما را بخنداند. می‌تواند پایان غم‌انگیزی داشته باشد و شما را به گریه بیندازد. اما برخلاف قصه‌های دیگر این قصه اصلا پایان ندارد. انگار فقط برای این نوشته شده است که شما پایانش را بنویسید.

با همه این حرف‌ها یادتان نرود که «داستان نقطه سر راهی» فقط توی نقاشی‌هایتان اتفاق نمی‌افتد بلکه بیرون از دفتر نقاشی‌های شما هم پر از نقطه‌های سرگردانی است که چیزی را گم کرده‌اند و دارند دنبالش می‌گردند.

به هر حال فرقی نمی‌کند که یک نقطه کجا قرار گرفته باشد. مهم این است که سر جای خودش باشد. همین!

این کتاب همانطور که اشاره شد پایان مشخصی ندارد بلکه به یک ... ختم شده که نویسنده از بچه‌ها خواسته است قصه را ادامه بدهند و پایان‌هایشان را برای او بفرستند. نویسنده می‌گوید که او نویسنده‌ای است که سال‌هاست دنبال یک نقطه می‌گردد تا در پایان قصه‌هایش بگذارد.

این کتاب در شمارگان 2500 نسخه به قیمت 3 هزار تومان به صورت مصور و رنگی منتشر شده است.