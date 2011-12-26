استفاده از دستگاه «ایکس-ری» در کتابخانه ملی خطری برای سلامتی مراجعان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پاسخ به تقاضای تعدادی از مراجعان و اعضای کتابخانه ملی در مورد بررسی مضر بودن این دستگاه‌ها و اشعه ساتع شده از آن برای سلامتی، توضیحاتی ارائه کرد.

وی تاکید کرد: استفاده از دستگاه ایکس - ری در ورودی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از نظر سلامتی برای انسان، مورد تائید سازمان انرژی اتمی است.

این مقام مسئول که نامش اعلام نشده است، همچنین گفت: دستگاه‌های ایکس-ری (x-ray ) استفاده شده در ورودی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هنگام خرید توسط سازمان انرژی اتمی ایران تائید شده است و برای انسان، غذا و لوازمی که از دستگاه عبور می‌کنند، ضرر و خطری ندارد.

خبر دیگر از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اینکه، اسحق صلاحی رئیس این سازمان صبح امروز دوشنبه (5 دی 1389) به منظور انجام پاره‌ای مذاکرات فرهنگی، تهران را به مقصد کابل ترک کرد.

در این سفر دو روزه، که رئیس سازمان را هیئتی از معاونین و مدیران کل سازمان نیز همراهی می‌کنند، قرار بر دیدار با «مخدوم رهین» وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان است.

همچنین قرار است در این سفر، صلاحی با نبی‌زاده رئیس کتابخانه عامه افغانستان در مورد ظرفیت‌های همکاری فیمابین کتابخانه‌های ملی دو کشور به گفتگو بنشیند.

بازدید از آرشیو ملی افغانستان و کتابخانه‌های خاتم الانبیاء (ص) و دانشگاه کابل نیز از جمله برنامه‌های رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این سفر خواهد بود.

این سفر کاری، روز چهارشنبه با بازدید هیئت ایرانی از مقبره سید جمال الدین اسدآبادی خاتمه می‌پذیرد.