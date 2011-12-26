صرفه جویی 16 درصدی مصرف آب در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پویا ضمن تشکر از همراهی مردم در صرفه جویی مصرف آب پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزود: با اجرای این طرح و استفاده از راهکارهای مدیریت مصرف آب در بخشهای خانگی و غیرخانگی، میزان مصرف آب استان در مقایسه با 9 ماهه سال 89 و 90 با وجود افزایش مشترکان با 26 میلیون مترمکعب کاهش به 162 میلیون مترمکعب رسید.

وی این میزان کاهش مصرف آب را چشمگیر و قابل توجه دانست و به مشترکان توصیه کرد با صرفه جویی بیشتر و کاهش میزان مصرف می توانند هزینه خانوار خود را باز هم کاهش دهند.



رئیس هیئت مدیره آبفای استان خوزستان افزود: کاهش 16 درصدی مصرف آب در استان در حالی است که میانگین متوسط کاهش مصرف آب در کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فقط حدود هفت درصد اعلام شده که جا دارد از این بابت از شهروندان خوزستانی تشکر و قدردانی شود.



شرکت آب و فاضلاب استان به 57 شهر تابعه خدمات آب و فاضلاب ارائه می دهد.