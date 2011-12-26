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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

اندیشکده "استراتفور" مورد حمله هکرها قرار گرفت

اندیشکده "استراتفور" مورد حمله هکرها قرار گرفت

رسانه های خبری از حمله هکرها به سایت اندیشکده "پیش بینیهای استراتژیک استراتفور" آمریکا خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سایت اندیشکده استراتفور که در زمینه امنیتی با دولت آمریکا همکاری می کرد از سوی یک گروه ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

گروهی که سایت استراتفور را مورد حمله قرار داده برای خود نام "بی نام" را انتخاب کرده و در نامه ای که برای این سایت ارسال کرده به این موضع اشاره کرده که اطلاعات بیش از چهار هزار کاربر را مورد سرقت قرار داده است.

به نوشته رویترز، اطلاعاتی که از این سایت به سرقت رفته شامل نام و نام خانوادگی، گذرواژه، و آدرس منزل چهار هزار کاربر است.

حمله هکرها به مراکز اطلاعاتی و نظامی آمریکا از مدتها قبل روند صعودی به خود گرفته و تلاش دولت این کشور برای مقابله با هکرها راه به جایی نبرده است.   

کد مطلب 1493538

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