پرداخت 2800 میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر

تقی رضایی در گفتگو با مهر بابیان اینکه مسکن مهر پروژه عظیمی از ساخت و ساز است، گفت: تاکنون در استان تهران 2800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: در حال حاضر در استان تهران برای بیش از 250 هزار واحد انعقاد قرارداد شده که از این تعداد، پی سازی 214 هزار واحد به اتمام رسیده است، همچنین حدود 160 هزار واحد هم به مرحله اسکلت سقف رسیدند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه سفت کاری 128 هزار واحد به پایان رسیده است، گفت: نازک کاری بالغ بر 53 هزار واحد به اتمام رسیده است.

رضایی 45 هزار واحد مسکن مهر در استان تهران را آماده افتتاح اعلام کرد و افزود: این واحدها در بخشهای مختلف 99 ساله و بافت فرسوده و تعاونی ها ساخته شده اند و پس از اعلام زمان مناسب از سوی مسئولان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه قبل از مسکن مهر کل واحدهای موجود در کشور 18 میلیون بود، اظهار داشت: این در حالی است که در دو سال گذشته 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکن مهر در کشور ساخته شده که یک ششم کل واحدهایی است که قبل از مسکن مهر ساخته شده بود.