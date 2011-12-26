به گزارش خبرنگار مهر، مستند بلند "دوبلور ساکت" فیلم مستند 75 دقیقه‌ای از تولیدهای مرکز گسترش مستند و تجربی است که با کارگردانی شاهرخ بحرالعلومی زندگی و فعالیت‌های هنری "آرشاک غوکاسیان" دوبلور با سابقه سینما ایران را به تصویر می‌کشد.

این فیلم مستند حضور دوباره این دوبلور سینمای ایران پس از 30 سال دوری از وطن و بازگشت به ایران را نشان می‌دهد و قصد دارد که حرفه دوبلور ، کاری که به آن عشق می‌ورزد را ادامه دهد.

بهرام رادان و حامد بهداد دو بازیگر مطرح سینما در این فیلم همراه با آرشاک غوکاسیان هستند و در این همراهی زندگی و آثار او را مرور می‌کنند.

لازم به ذکر است مستند بلند "دوبلور ساکت به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز ارائه شده است تا برای اولین بار، در بخش مستند فجر به نمایش عمومی درآید.

شاهرخ بحرالعلومی پژوهشگر، نویسنده و کارگردان، ارشیا شکیبائیان، امیر فیروز و رضا شهی، تصویربرداران، نوید فشامی صداگذار، الناز فرزادمهر تدوینگر،حسین نقیان مدیر تولید از جمله عوامل تولید مستند بلند "دوبلور ساکت" بودند.