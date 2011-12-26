301 کیلومتر راه روستایی در کرمانشاه بهسازی و آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی با اشاره به سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه و متعاقب آن سفر هیئت دولت به این استان گفت: طی سالهای 90 تا 93 مبلغ 530 میلیارد ریال اعتبار به بهسازی و آسفالت راه های روستایی استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: انشاالله در آینده ای نزدیک شاهد ارتقا چشمگیر و قابل توجه شاخص آسفالت راههای روستایی استان خواهیم بود.

هاشمی افزود: از ابتدای سال 90 تاکنون در سطح استان حدود 201 کیلومتر راه روستایی بهسازی و آسفالت شده است و بیش از 100 کیلومتر آماده آسفالت است.

استاندار کرمانشاه در پایان تاکید کرد: بهره مندی از راه آهن و اتصال به شبکه راه آهن سراسری از خواسته های به حق مردم استان کرمانشاه بوده که اثرات مثبت منطقه ای و فرامنطقه ای را در پی خواهد داشت که در سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری مورد تاکید ایشان نیز قرارگرفت که عملیات اجرایی پروژه راه آهن کرمانشاه به خسروی به طول 300 کیلومتر در دست اجرا است.

