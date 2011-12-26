دانشنامه "اسلام و مسیحیت" در فضای مجازی عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی عصر یکشنبه ضمن تبریک فرا رسیدن این روز به کلیه هموطنان مسیحی کشور اظهار داشت: دانشنامه معنوی "اسلام و مسیحیت" با 115 مطلب در قالب 5 نمایه اصلی و 19 نمایه فرعی شامل گزیده کتاب، چکیده پایان نامه های دانشجویی، پرسش و پاسخ، بریده جراید، مقالات و مجلات از هم اکنون در فضای مجازی عرضه شده است.



اکبر پوست چیان در ادامه بیان داشت: این دانشنامه با هدف جمع آوری جامع ترین اطلاعات پیرامون زندگی معنوی و شخصیتی حضرت مسیح(ع) درصدد است منبع جامع و ارزنده ای به منظور تسهیل در امر پژوهش و تحقیق پژوهشگران حوزه و دانشگاه نقش آفرینی کند.



وی افزود: "ویژگی های کلی مسیحیت، آموزه های اعتقادی دراسلام و مسیحیت، شعائر در اسلام و مسیحیت، پیامبر اکرم(ص) و مسیحیان و حاکمان مسلمان و مسیحیان" از جمله نمایه های اصلی این دانشنامه است.



مدیر ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اظهارداشت: نمایه های فرعی این دانشنامه با برخورداری از ده ها مقاله به غنای علمی این دانشنامه مناسبتی افزوده اند که از جمله آنها می توان به "تاریخ مسیحیت، ابعاد اعتقادی مسیحیت ، ابعاد اخلاقی مسیحیت، شعائر و احکام مسیحیت، کتاب مقدس مسیحیت، فرقه های مسیحی و مسیحیت در دنیای امروز" اشاره کرد.



وی ادامه داد: "وحی در اسلام و مسیحیت ، عیسی(ع) در اسلام و مسیحیت، قرآن و انجیل، روح القدس در اسلام و مسیحیت و منجی موعود در اسلام و مسیحیت" از دیگر عناوین فرعی این دانشنامه علمی هستند.



پوست چیان یادآور شد: علاقمندان می‌توانند برای بهره بیشتر از این دانشنامه علمی و مناسبتی به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه کنند.



http://www.hawzah.net/FA/Subjects.html?AssetID=0&SubjectId=81783



