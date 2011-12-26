گلستان و قزاقستان سیلوی 100 هزار تنی می سازند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید رضا میرآفتاب صبح دوشنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر کشاورزی قزاقستان از استان افزود:در این دیدار طی نشست مشترکی که معاون وزیرکشاورزی قزاقستان در دفتر معاون عمرانی استانداری گلستان به همراه مدیرکل اموراقتصادی استانداری برگزار شد طرفین در خصوص احداث سیلوی 100 هزار تنی در مرز اینچه برون و منطقه آزاد تجاری اترک به بحث و تبادل نظر پرداختند وبر اساس قوانین جاری بین المللی توافقات ضمنی حاصل شد.

وی گفت: استان گلستان از نظر زیرساخت ها و توانمندی بالفعل و بالقوه خود در حوزه کشورهای حوزه دریای خزر دارای استعداد ویژه ای است.

میرآفتاب اظهار داشت: از اینرو برآورد امکان واردات و صادرات بیش از 2 میلیون تن گندم کشورهای تولید کننده در شمال ایران ازمسیر استان گلستان دور از ذهن نیست.

وی عنوان کرد: در همین راستا و به منظور استفاده از حداکثر توان استان در این خصوص تلاش شده است تا کشورهای همسایه ای که دارای صنعت کشاورزی قوی به خصوص در زمینه تولید گندم و غلات هستند را در این امر شریک و سهیم کنیم.

وی گفت: یکی از این کشورها که در این زمینه دارای توانمندی فوق العاده ای است، کشور قزاقستان بوده که در رده کشورهای صادرکننده غلات و گندم در جهان صاحب نام است و تلاش است تا با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بخش خصوصی و دولتی این کشور صنعت و تجارت غلات در کشور ما به خصوص در استان گلستان دارای رشد چشمگیری شود.

میرآفتاب درخصوص بازدید این هیئت دولتی تجاری گفت: این هیئت که با هماهنگی اداره کل کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه و کشور به استان گلستان سفر کرده اند، در بازدید از مرز خاکی اینچه برون، مرز آبی بندردرحال تاسیس خواجه نفس وخطوط ریلی درحال احداث استان و دیگرتوانمندی ها و دستاوردهای استان گلستان در زمینه توسعه تجارت غلات بازدید به عمل آوردند.