شش شیر سرچاهی برای نخستین بار در خوزستان تعمیر اساسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم بیطارزاده صبح دوشنبه در بازدید از پنجمین نمایشگاه صنعت حفاری در اهواز افزود: این شیرها مربوط به شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بوده که در کارگاه تعمیر شیرآلات اهواز تعمیر و بازسازی شد.

وی اضافه کرد: این شیرها در کلاس پنج هزار و سه هزار پی اس آی (psi ) بوده که توسط بخش تعمیرات اساسی این شرکت بازسازی و مورد استفاده مجدد قرار گرفت.



بیطارزاده گفت: شیرهای سرچاهی تعمیر شده از اهمیت زیادی در بهره برداری از چاه ها برخوردار هستند و قیمت هرکدام افزون بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال است.

رئیس تعمیرات اساسی شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب افزود: کارگاه تعمیر شیرآلات این شرکت در خرداد سال 1387 تجهیز و راه اندازی شد و تاکنون بیش از 835 دستگاه انواع شیرهای فرآیندی در این کارگاه تعمیر شده است.

وی افزود: پیش از راه اندازی این کارگاه شیرهای فرآیندی در صورت بروز مشکل و خرابی به علت نبود قطعات یدکی تعویض می شدند که هزینه های زیادی به همراه داشت.

بیطارزاده ادامه داد: این کارگاه توانمندی تعمیر و بازسازی انواع شیرها در اندازه های دو تا 40 اینچ و کلاس 150 تا 1500 را دارد.

شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب یکی از شرکتهای تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که در اواخر سال 1382تاسیس شد.

این شرکت تعمیرات اساسی تاسیسات، تجهیزات و انواع ماشین‌آلات فرایندی بالای چهار هزار اسب بخار از جمله انواع توربین‌های گازی مورد استفاده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را عهده دار است.

تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام، تفکیک گرها، برج ها و کوره های حرارتی، رادیاتورها و مبدلهای حرارتی و اجرای تغییرات اصلاحی ماشین آلات و تجهیزات فرایندی بخشی از توانمندی این شرکت محسوب می شود.