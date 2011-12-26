تخلف گرانفروشی در فارس کاهش داشته است

محمد ابراهیم صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طی سال جاری طرح های مختلف نظارتی و بازرسی در سطح استان انجام شده که در این راستا شاهد کاهش تخلفات بودیم.

وی ادامه داد: گرانی و گرانفروشی دارای تعاریف متفاوت هستند که در چنین شرایطی شهروندان نیز می توانند تخلف را تشخیص و آن را با مراکز نظارتی مطرح کنند.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ برخی از کالاها واقعی شده، یادآور شد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نرخ اکثر کالا های تولیدی، واقعی شده ولی برخی از افراد این واقعی شدن نرخ را به عنوان گرانفروشی و یا گران شدن کالاها مطرح می کنند.

صداقت تصریح کرد: منکر تخلف در این بازار نیستیم اما باید توجه داشت که اگر اجرای طرح های مختلف نظارتی نبود وضعیت متفاوت با امروز بود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بحث پوشاک را باید از دیگر تولیدات جدا کرد به نرخ سود 22 درصدی پوشاک اشاره کرد و گفت: تولیدات کارخانه ای و دارای مارکهای مشخص با قیمت های تعیین شده ارائه می شود ولی در بحث پوشاک نمی توانیم چنین نظری را داشته باشیم.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: متناسب با زمان و موقعیت، نظارت بر کالا ها نیز تفاوت خواهد کرد که به طور مثال در ایام خرید عید نوروز و بازگشایی مدارس بحث نظارت بر بازار پوشاک افزایش خواهد داشت.