پایانه های اتوبوس در شرق تهران ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: ساماندهی پایانه های اتوبوس برای خدمات رسانی هرچه بهتر به شهروندان از مهمترین اقدامات در دستور کار است که با جدیت دنبال می شود.

وی با اشاره به ساماندهی پایانه اتوبوسرانی در میدان رسالت افزود: این پایانه با هدف جلوگیری از پراکندگی مسافر و کاهش با ر ترافیکی در محدوده میدان رسالت ایجاد شد.

شادالوئی گفت: در این پایانه تعداد 56 دستگاه اتوبوس ، شهروندانی را که قصد سفر به نقاط جنوب و جنوب غربی را دارند، جا به جا می کنند.

وی تامین آسایش و ایمنی در عبور مرور شهروندان با وسایل حمل و نقل عمومی را مهم ارزیابی کرد وگفت : بهسازی پایانه های ایستگاه حمل و نقل نقش بسزایی در ساماندهی سفرهای درون شهری ایفا می کند ضمن آنکه این اقدام از پراکندگی مسافران نیز جلوگیری می کند.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر ضرورت ساماندهی پایانه های ایستگاه حمل و نقل عمومی درون شهری گفت: برنامه ریزی در این خصوص از اولویت های مهمی است که در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار دارد.

شادالوئی افزود: نصب انواع تابلوی ترافیکی، خط کشی ایستگاه اتوبوس، مرمت و نصب پل عابر پیاده، رفع نقص چراغهای راهنمایی، مرمت و نصب سرپناه، نصب بنرهای ترافیکی، توزیع انواع بسته های آموزشی و... از دیگر اقدامات معاونت حمل و نقل تراقفیک منطقه 8 است.