موضع شورای شهر مشهد درباره شهرستان شدن طرقبه غیرمسئولانه است

حجت‌الاسلام محمد حسن ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر از موضعگیری اعضای شورای شهر مشهد در قبال مصوبه هیئت دولت گلایه کرد و اظهار داشت: برخی از افراد شورای شهر مشهد خواستار ابطال مصوبه هیئت دولت شده‌اند و بعد ادعا می‌کنند که شهرستان شدن طرقبه و شاندیز غیر کارشناسی ‌است.

ایزدی موضع اعضای شورای شهر مشهد در قبال شهرستان طرقبه شاندیز را غیرمسئولانه دانست و با بیان اینکه در گذشته انتقاد اعضای شورای شهر مشهد فقط در قبال حریم این شهرستان بوده است تصریح کرد: برخی از اعضای شورای شهر مشهد در آخرین جلسه‌ای که داشته‌اند اصل مصوبه هیئت دولت را که نزدیک سه سال پیش تصویب شده و بخش طرقبه و شاندیز به شهرستان ارتقا یافته است را زیر سئوال می‌برند.

وی تصریح کرد: این مصوبه در شهرستان طرقبه شاندیز ثمرات چشمگیری داشته ‌است که این آقایان به این پیشرفتها توجه نمی‌کنند.

ایزدی با اشاره به تقسیم استان خراسان بزرگ به سه بخش کوچک‌تر در چند سال قبل افزود: اگر تقسیماتی در کشور صورت می‌گیرد تنها به دلیل افزایش عرصه خدمت‌رسانی به مردم است.

وی تأکید کرد: امروز خراسان بزرگ به سه قسمت تقسیم شده است و اعتبار سه استان به آن تخصیص می‌یابد و این سبب پیشرفت تمامی عرصه‌های خدمت‌رسانی شده به این دلیل که مدیریت متمرکزتر شده است.

وی اظهار داشت : با وجود زائران بسیار در مشهد، طرقبه و شاندیز نیز میزبان میلیونی زائران و مجاوران امام هشتم است.

ایزدی افزود: در جاده کم عرض شاندیز ما هر سال شاهد کشته و مجروح شدن افراد بسیاری بودیم و این موضوع در بسیاری از رسانه ها انعکاس پیدا کرده بود اما امروز و به برکت شهرستان شدن این منطقه جاده شاندیز یکی از بهترین جاده‌های اطراف مشهد است.

امام جمعه طرقبه حرفهای اعلام شده از سوی برخی اعضای شورای شهر مشهد را در شأن این شورا ندانست و تصریح کرد: هیچکس انتظار ندارد که این افراد در جایگاهی که قرار دارند از این نوع حرفهای غیراصولی بزنند.