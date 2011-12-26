شرکتهای چینی در لیست سیاه/ صادرات چین بر اساس استانداردهای کشور مقصد!

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه امروزه چین بازار جهانی به ویژه بازار ایران را با کالاهای ارزان و بی کیفیت اشباع کرده است و مسئولان کشور باید این امر را در نظر داشته باشند که صنعت داخلی کشور مهم تر از سود و منافع بیشتر است.

شهروندان با خرید هر کالا و جنس چینی به رشد صنعت چین و تضعیف صنعت داخلی کشور کمک می کنند بنابراین در درجه نخست باید سیاست گذاری کلان در راستای رشد صنعت داخلی ایران باشد که مقام معظم رهبری نیز در سال جاری همواره بر این امر تاکید فراوانی داشته اند.

با علم به بی کیفیتی کالاهای چینی و ذهنیت بد شهروندان از این کالاها اما همچنان شاهد خرید اینگونه محصولات توسط مردم هستیم که یکی از دلایل این امر سیاست گذاری نادرست مسئولان کشور در این زمینه است که یک شهروند برای رفع نیاز خود مجبور به خرید اینگونه کالاها می شود.

10 میلیارد دلار کالای چینی به ایران صادرات شده است

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار کالای چینی به ایران صادر شده است.

نظام الدین برزگری با اشاره به اینکه در گذشته حدود 10 درصد کالاهای چینی جزو استاندارد اجباری بود، ابراز داشت: مردم کشور به حق از عدم کنترل کیفی کالاهای چینی گلایه داشتند ولی امروزه با توجه به یادداشت تفاهم نامه بین سازمان استاندارد ایران و چین مقرر شد که کل کالاهای چینی از لحاظ کیفی کنترل شوند.

شرکت های چینی تولیدکننده کالای بی کیفیت جزو لیست سیاه قرار می گیرند

وی گفت: شرکت های چینی تولید کننده کالاهای بی کیفیت که کالا به ایران صادر می کنند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ادامه داد: بنابراین تاجران و تولید کنندگان در نظر داشته باشند در صورت تولید کالای بی کیفیت و صادرات آن به ایران قطعاً دچار زیان خواهند شد.

برزگری افزود: همزمان با کنترل کیفیت کالاهای داخلی از طریق طرح طاها، در بودجه سال 91 پیش بینی شده است که کالاهای خارجی نیز همانند کالاهای داخلی از لحاظ کیفیت و کد گذاری کنترل شوند و کالاهای خارجی بدون کد قاچاق محسوب می شود.

چندی پیش نیز تفاهمنامه افزایش همکاری بین سازمان استاندار ایران و چین با حضور روسای این دو سازمان در سازمان استاندارد ایران در راستای افزایش کیفیت کالاهای چینی به ایران منعقد شد و رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در این مراسم قول توقف واردات کالاهای بی کیفیت چینی به ایران حتی با وجود داشتن گواهی استاندارد از کشور چین را داد.

نظام الدین برزگری با تحسین مواضع کشور چین در حمایت از ایران در مجامع بین المللی اضافه کرد: چین در منطقه آسیا یکی از کشورهایی است که ایران بیشترین مبادله تجاری را با این کشور دارد.

شرط تداوم روابط تجاری بین ایران و چین مبادله کالای با کیفیت است

وی با اشاره به اینکه یکی از شرایط توسعه روابط تجاری بین کشور ایران و چین مبادله کالاهای با کیفیت است، اضافه کرد: بر اساس یادداشت تفاهم نامه بین کشور ایران و چین مقرر شد سازمان استاندارد کشور چین کیفیت کالاهای صادراتی به مقصد ایران را کنترل کند.

ذهنیت مردم ایران نسبت به کالای چینی خوب نیست

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان اینکه ذهنیت مردم ایران نسبت به کالای چینی خوب نیست، ابراز داشت: بازار ایران یک بازار 75 میلیون نفری است و کشور چین باید در تلاش باشد که با ارسال کالاهای با کیفیت به کشور ایران ذهنیت مردم را تغییر دهند.

برزگری اظهار داشت: سازمان استاندارد چین باید کنترل کیفی کالاهای صادراتی به کشور ایران را بسیار جدی بگیرد بدلیل اینکه کشور ایران از واردات کالای بی کیفیت چینی که حتی دارای گواهی استاندارد این کشور هم باشد جلوگیری خواهد کرد.

مشکلات کالاهای چینی را برطرف می کنیم

در همین زمینه مدیر کل سازمان بازرسی، کیفیت و قرنطینه کشور چین در گفتگویی کیفیت کالاهای چینی را رو به افزایش عنوان کرد و افزود: اقتصاد کشور چین در طی 30 سال اخیر پیشرفت بسیاری داشته است و امروزه چین بزرگ ترین صادرکننده جهان است.

وی با اشاره به اینکه کیفیت و امنیت دو نکته بسیار مهم در روابط تجاری بین کشور ایران و چین است، اضافه کرد: صادرات کالای با کیفیت برای کشور چین امری بسیار مهمی است که در این زمینه کارهای بسیاری زیادی انجام داده ایم.

مدیر کل سازمان بازرسی، کیفیت و قرنطینه چین گفت: امروزه حتی اگر یکی از کالاهای چینی ایراد و مشکلی داشته باشد درصدد برطرف کردن این مشکل خواهیم بود.

چین فاکتورهای استاندارد ایران را مدنظر قرار می دهد

وانگ ادامه داد: تولید، ساخت و حمل و نقل از جمله مراحل مختلف صادرات است که کنترل کیفیت در تمام این مراحل باید صورت گیرد.

مدیر کل سازمان بازرسی، کیفیت و قرنطینه چین تاکید کرد: کیفیت کالاهای صادراتی کشور چین براساس اساس فاکتورهای استاندارد کشورهای مقصد است بنابراین چین فاکتورهای استاندارد ایران را مد نظر دارد.

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گزارش: مهدی دهقان