جدول مقرری دانشجویان بورسیه در 39کشور/ زمان افزایش نرخ مقرریها

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین افزایش میزان مقرری جدید دانشجویان بورسیه اول مهرماه سال گذشته از سوی وزارت علوم اعلام شد.

بر اساس جدول زیر، کمترین میزان مقرری مربوط به آفریقای جنوبی با نرخ 748 یورو و بیشترین نرخ مقرری به کشور انگلستان با نرخ 1000 پوند اختصاص دارد.

جدول مقرری دانشجویان بورسیه در 39 کشور جهان

ردیف نام کشور میزان مقرری جدید 1 آفریقای جنوبی 748 یورو 2 آلمان - مونیخ 1220 یورو 3 آلمان - سایر شهرها 1180 یورو 4 آمریکا 1001 یورو 5 اتریش 1050 یورو 6 اسپانیا 1008 یورو 7 استرالیا - سیدنی 1955 دلار استرالیا 8 استرالیا - سایر شهرها 1870 دلار استرالیا 9 انگلستان - گروه الف 910 پوند انگلیس 10 انگلستان - گروه ب 812 پوند انگلیس 11 انگلستان - گروه ج 775 پوند انگلیس 12 انگلستان - لندن 1000 پوند انگلیس 13 ایتالیا - گروه الف (شامل : رم، میلان، تورینو) 1116 یورو 14 ایتالیا - گروه ب (سایر شهرها) 1080 یورو 15 ایرلند 996 یورو 16 بلژیک 1104 یورو 17 بلژیک - بروکسل 1150 یورو 18 چین 750 یورو 19 دانمارک 9840 کرون‌ دانمارک 20 روسیه - مسکو 1027 یورو 21 روسیه - گروه ب (سایر شهرها) 819 یورو 22 روسیه سفید 925 یورو 23 زلاندنو 875 یورو 24 ژاپن 200000 ین ژاپن 25 سوئد 11400 کرون سوئد 26 سوئیس 2484 فرانک سوئیس 27 فرانسه - گروه الف (پاریس) 1128 یورو 28 فرانسه - گروه ب (سایر شهرها) 996 یورو 29 فنلاند 1008 یورو 30 کانادا - گروه الف 1650 دلار کانادا 31 کانادا - گروه ب 1485 دلار کانادا 32 مالزی 600 یورو 33 نروژ 10080 کرون نروژ 34 هلند 1236 یورو 35 هند - گروه الف (شامل : دهلی و بمبئی) 588 یورو 36 هند - گروه ب (سایر شهرها) 494 یورو 37 یونان 924 یورو 38 سایر کشورهای اروپایی 720 یورو 39 سایر کشورهای غیر اروپایی 690 یورو

میزان این مقرریها برای دانشجویان بورسیه به گفته حسن مسلمی نائینی - مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم هر دو سال یک بار تغییر می کند.

مسلمی نائینی با اشاره به افزایش دوباره این مقرریها در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اعمال افزایش مجدد در نرخ مقرری دانشجویان بورسیه در سال آینده صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: هم اکنون بررسی این افزایش در حال انجام است و دانشجویان می توانند نظرات خود را درباره افزایش نرخ مقرریها به صورت مستدل در اختیار وزارت علوم قرار دهند.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، استعلام از تمام رایزنهای علمی و تعدادی از دانشجویان در این باره انجام شده و در حال حاضر نتایج در حال بررسی است.