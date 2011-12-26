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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

جدول مقرری دانشجویان بورسیه در 39کشور/ زمان افزایش نرخ مقرریها

جدول مقرری دانشجویان بورسیه در 39کشور/ زمان افزایش نرخ مقرریها

وضعیت مقرری دانشجویان بورسیه در 39 کشور اعلام شده است که براساس جدول مقرری ها کمترین میزان مقرری به کشور آفریقای جنوبی اختصاص دارد و قرار است سال آینده میزان کل مقرریها برای تمامی دانشجویان بورسیه افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین افزایش میزان مقرری جدید دانشجویان بورسیه اول مهرماه سال گذشته از سوی وزارت علوم اعلام شد.

بر اساس جدول زیر، کمترین میزان مقرری مربوط به آفریقای جنوبی با نرخ 748 یورو و بیشترین نرخ مقرری به کشور انگلستان با نرخ 1000 پوند اختصاص دارد.

جدول مقرری دانشجویان بورسیه در 39 کشور جهان

ردیف

 نام کشور میزان مقرری جدید
1  آفریقای جنوبی  748 یورو
2  آلمان - مونیخ  1220 یورو
3  آلمان - سایر شهرها  1180 یورو
4  آمریکا  1001 یورو
5  اتریش  1050 یورو
6  اسپانیا  1008 یورو
7  استرالیا - سیدنی  1955 دلار استرالیا
8  استرالیا - سایر شهرها  1870 دلار استرالیا
9  انگلستان - گروه الف  910 پوند انگلیس
10  انگلستان - گروه ب  812 پوند انگلیس
11  انگلستان - گروه ج  775 پوند انگلیس
12  انگلستان - لندن  1000 پوند انگلیس
13  ایتالیا - گروه الف (شامل : رم، میلان، تورینو)  1116 یورو
14  ایتالیا - گروه ب (سایر شهرها)  1080 یورو
15  ایرلند  996 یورو
16  بلژیک  1104 یورو
17  بلژیک - بروکسل  1150 یورو
18  چین  750 یورو
19  دانمارک  9840 کرون‌ دانمارک
20  روسیه - مسکو  1027 یورو
21  روسیه - گروه ب (سایر شهرها)  819 یورو
22  روسیه سفید  925 یورو
23  زلاندنو  875 یورو
24  ژاپن  200000 ین ژاپن
25  سوئد  11400 کرون سوئد
26  سوئیس  2484 فرانک سوئیس
27  فرانسه - گروه الف (پاریس)  1128 یورو
28  فرانسه - گروه ب (سایر شهرها)  996 یورو
29  فنلاند  1008 یورو
30  کانادا - گروه الف  1650 دلار کانادا
31  کانادا - گروه ب  1485 دلار کانادا
32  مالزی  600 یورو
33  نروژ  10080 کرون نروژ
34  هلند  1236 یورو
35  هند - گروه الف (شامل : دهلی و بمبئی)  588 یورو
36  هند - گروه ب (سایر شهرها)  494 یورو
37  یونان  924 یورو
38  سایر کشورهای اروپایی  720 یورو
39  سایر کشورهای غیر اروپایی  690 یورو

میزان این مقرریها برای دانشجویان بورسیه به گفته حسن مسلمی نائینی - مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم هر دو سال یک بار تغییر می کند.

مسلمی نائینی با اشاره به افزایش دوباره این مقرریها در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اعمال افزایش مجدد در نرخ مقرری دانشجویان بورسیه در سال آینده صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: هم اکنون بررسی این افزایش در حال انجام است و دانشجویان می توانند نظرات خود را درباره افزایش نرخ مقرریها به صورت مستدل در اختیار وزارت علوم قرار دهند.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، استعلام از تمام رایزنهای علمی و تعدادی از دانشجویان در این باره انجام شده و در حال حاضر نتایج در حال بررسی است. 

کد مطلب 1493558

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