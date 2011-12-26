جدول مقرری دانشجویان بورسیه در 39کشور/ زمان افزایش نرخ مقرریها

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین افزایش میزان مقرری جدید دانشجویان بورسیه اول مهرماه سال گذشته از سوی وزارت علوم اعلام شد.
بر اساس جدول زیر، کمترین میزان مقرری مربوط به آفریقای جنوبی با نرخ 748 یورو و بیشترین نرخ مقرری به کشور انگلستان با نرخ 1000 پوند اختصاص دارد.
جدول مقرری دانشجویان بورسیه در 39 کشور جهان
|
ردیف
|نام کشور
|میزان مقرری جدید
|1
|آفریقای جنوبی
|748 یورو
|2
|آلمان - مونیخ
|1220 یورو
|3
|آلمان - سایر شهرها
|1180 یورو
|4
|آمریکا
|1001 یورو
|5
|اتریش
|1050 یورو
|6
|اسپانیا
|1008 یورو
|7
|استرالیا - سیدنی
|1955 دلار استرالیا
|8
|استرالیا - سایر شهرها
|1870 دلار استرالیا
|9
|انگلستان - گروه الف
|910 پوند انگلیس
|10
|انگلستان - گروه ب
|812 پوند انگلیس
|11
|انگلستان - گروه ج
|775 پوند انگلیس
|12
|انگلستان - لندن
|1000 پوند انگلیس
|13
|ایتالیا - گروه الف (شامل : رم، میلان، تورینو)
|1116 یورو
|14
|ایتالیا - گروه ب (سایر شهرها)
|1080 یورو
|15
|ایرلند
|996 یورو
|16
|بلژیک
|1104 یورو
|17
|بلژیک - بروکسل
|1150 یورو
|18
|چین
|750 یورو
|19
|دانمارک
|9840 کرون دانمارک
|20
|روسیه - مسکو
|1027 یورو
|21
|روسیه - گروه ب (سایر شهرها)
|819 یورو
|22
|روسیه سفید
|925 یورو
|23
|زلاندنو
|875 یورو
|24
|ژاپن
|200000 ین ژاپن
|25
|سوئد
|11400 کرون سوئد
|26
|سوئیس
|2484 فرانک سوئیس
|27
|فرانسه - گروه الف (پاریس)
|1128 یورو
|28
|فرانسه - گروه ب (سایر شهرها)
|996 یورو
|29
|فنلاند
|1008 یورو
|30
|کانادا - گروه الف
|1650 دلار کانادا
|31
|کانادا - گروه ب
|1485 دلار کانادا
|32
|مالزی
|600 یورو
|33
|نروژ
|10080 کرون نروژ
|34
|هلند
|1236 یورو
|35
|هند - گروه الف (شامل : دهلی و بمبئی)
|588 یورو
|36
|هند - گروه ب (سایر شهرها)
|494 یورو
|37
|یونان
|924 یورو
|38
|سایر کشورهای اروپایی
|720 یورو
|39
|سایر کشورهای غیر اروپایی
|690 یورو
میزان این مقرریها برای دانشجویان بورسیه به گفته حسن مسلمی نائینی - مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم هر دو سال یک بار تغییر می کند.
مسلمی نائینی با اشاره به افزایش دوباره این مقرریها در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اعمال افزایش مجدد در نرخ مقرری دانشجویان بورسیه در سال آینده صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: هم اکنون بررسی این افزایش در حال انجام است و دانشجویان می توانند نظرات خود را درباره افزایش نرخ مقرریها به صورت مستدل در اختیار وزارت علوم قرار دهند.
به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، استعلام از تمام رایزنهای علمی و تعدادی از دانشجویان در این باره انجام شده و در حال حاضر نتایج در حال بررسی است.
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