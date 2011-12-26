بصیرت دینی مردم در 9 دی چشم فتنه را کور کرد

ماموستا اقبال بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز حماسه 9 دی در کشور بیان کرد: بصیرت دینی مردم برای حضور میلیونی و خودجوش در حماسه 9 دی برای همیشه چشم فتنه را کور کرد و تمام توطئه ها و دسیسه های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی نیز با این حماسه خنثی شد.

وی ادامه داد: با توجه به حضور حماسی مردم ایران اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و شکست تمام توطئه های دشمن برای عدم حضور مردم و با بهره برداری از فضای ایجاد شده حوادث بعد از انتخابات جریان فتنه شکل گرفت و دشمن می خواست با این کار حضور مردم در صحنه را کمرنگ جلوه دهد.

امام جعمعه شهر موچش گفت: بصیرت دینی در جامعه و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری باعث شد تا مردم با حضور میلیونی خود در صحنه بار دیگر بر دفاع از ارزشها و آرمان های انقلاب اسلامی تاکید کنند و این حماسه پایانی بر تمام فتنه گری های دشمنان و عوامل فریب خورده داخلی بود.

ماموستا بهمنی با اشاره به شعارهای مطرح شده از سوی فتنه گران در جریان حوادث بعد از انتخابات بیان کرد: فتنه گران در این ایام با سر دادن شعارهای هنجارشکن به دنبال ضربه زدن به نظام بودند ولی امروز با توجه به بیداری اسلامی در منطقه که برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است، نشان می دهد که تمام این توطئه ها نقش برآب شده است.

وی در پایان با اشاره به مهمترین دستاورد حماسه 9 دی در کشور عنوان کرد: این حضور میلیونی مردم در صحنه تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و به همین دلیل باید هر ساله و با حضور با شکوه تر مردم این حماسه ماندگار برگزار شود تا دیگر فرصتی برای توطئه های دشمن باقی گذاشته نشود.