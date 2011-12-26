آموزش و پرورش سهم بزرگی در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: مدارس باید نقش خود را به خوبی در این زمینه ایفا کنند و در کنار سایر مردم و مسئولان در حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای نقش آفرینی کنند.

وی بیان داشت: باید در مدارس با تبلیغ و اطلاع رسانی به موقع و آگاهی دانش آموزان و خانواده آنان، زمینه لازم برای حضور حداثکری مردم در پای صندوق های رای را فراهم آوریم.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد همیشه در اجرای انتخابات نقش آفرین بوده است، افزود باید مقدمات و زیر ساختهای لازم در حوزه های اخذ رای که در مدارس است فراهم شود تا در روز انتخابات با هیچ مشکلی مواجه نشویم.

رئیس شورای آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با پرداختن به مسائل مدارس هیئت امنایی عنوان کرد: ایجاد مدارس هیئت امنایی که به منظور اجرای سیاست مدرسه محوری و ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی در مدارس و توسعه مشارکت های مردمی ایجاد شده اند، یکی از بهترین روشها در این زمینه است که باید در راستای تقویت این سیاست بیش از پیش تلاش کنیم.

در این جلسه در مورد طرح سباح، مدارس هیئت امنایی و... تصمیمات لازم اتخاذ شد.