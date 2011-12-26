متوسط سن اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران/ نسبت دانشجو به استاد

سید سعیدرضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی اهداف کمی دانشگاه تهران در سند برنامه پنجساله دوم این دانشگاه، تاکید کرد که سند برنامه پنجساله دوم دانشگاه تهران از مهر سال جاری اجرایی شد و این برنامه صرفاً کیفی نیست و به اهداف کمی هم توجه دارد.

وی با اشاره به برخی اهداف کمی که در این سند به آن توجه شده است به نسبت دانشجو به استاد، متوسط سن اعضای هیئت علمی، سرانه تولید علمی، سهم درآمد آموزشی از کل درآمد اختصاصی و سایر موارد اشاره کرد.

جدول اهداف دانشگاه تهران

ردیف موضوع وضعیت کنونی سال وضعیت مطلوب سال 1 نسبت دانشجو به استاد 22/7 89 16 94 2 متوسط سن اعضای هیئت علمی 50/1 89 45 94 3 سرانه تولید علمی برای هر عضو هیئت علمی 1/85 89 2 94 4 سهم درآمد آموزشی از کل درآمد اختصاصی دانشگاه 41 درصد 90 40 درصد 94 5 سهم درآمد پژوهشی 29 درصد 90 30 درصد 94 6 نسبت هزینه های پژوهشی به کل 21 صدم درصد 90 31صدم درصد 94

معاون طرح و برنامه دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران بودجه را بر اساس این شاخصها در نظر می گیرد که مهمترین تغییر در حوزه برنامه ریزی آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران نسبت به برنامه اول ابلاغ شده است.

به گفته عاملی، برنامه اول دانشگاه تهران هر چند ابلاغ شد اما امکانات نظارتی و اجرایی لازم را نداشت.